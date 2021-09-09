Цена на газ в Европе побила исторический максимум, достигнув $700 за тысячу кубометров

Всего с начала года стоимость голубого топлива выросла в четыре раза. Тем временем "Газпром" пока не намерен закачивать газ в опустевшие европейские хранилища.

Цена на природный газ на нидерландском хабе TTF в четверг, 9 сентября, впервые в истории достигла $700,2 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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При этом в начале торгов цена на ресурс составила $679 за тысячу кубометров, впоследствии этот показатель упал до показателя в $669,4, а исторический максимум $700,2 был достигнут в 17:25 по киевскому времени. К закрытию сегодняшней сессии цена на газ в Европе составила $681,84 за тысячу кубометров.

Отметим, что в среду, 8 сентября, цены на газ также побили рекорд $670 за тысячу кубометров. Днем ранее этот показатель составил $660.

По данным РБК, стремительный рост цен на природный газ, в частности, обусловлен тем, что "Газпром" закупил только 4,3% объема мощностей по транзиту ресурса через Украину в Европу. Месяцем ранее сложилась аналогичная ситуация, которая также привела к увеличению цены. В общей сложности цены на газ с начала года выросли в четыре раза.

Как утверждает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, основная причина такого явления на рынке заключается в том, что Европа все больше нуждается в газе на фоне приближающихся холодов, однако запасы в газохранилищах из-за холодной прошлой зимы находятся на низком уровне. В свою очередь российский "Газпром" пока не хочет увеличивать транзит газа через Украину в Европу до запуска газопровода "Северный поток-2".

Тем временем New York Times пишет, что цены на газ выросли даже в Соединенных Штатах, но на данный момент они составляют почти четверть от той стоимости, которую платит за него Европа. Такая разница вызвана тем, что у США сформирован крупный запас относительно дешевого газа, произведенного при помощи сланцевого бурения и другими способами, в то время как Европа вынуждена импортировать большую часть ресурса, чтобы удовлетворить свои нужды.

Напомним, в последний день лета цена на газ в Европе достигла нового на тот момент исторического максимума — $620 за тысячу кубометров.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский ожидает роста цен на газ после запуска "Северного потока-2".