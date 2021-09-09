Ціна на газ у Європі побила історичний максимум, досягнувши $700 за тисячу кубометрів

Усього з початку року вартість блакитного палива зросла в чотири рази. Тим часом "Газпром" поки не має наміру закачувати газ у спорожнілі європейські сховища.

Ціна на природний газ на нідерландському хабі TTF у четвер, 9 вересня, уперше в історії досягла $700,2 за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

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При цьому на початку торгів ціна на ресурс становила $679 за тисячу кубометрів, згодом цей показник впав до показника в $669,4, а історичний максимум $700,2 був досягнутий о 17:25 за київським часом. До закриття сьогоднішньої сесії ціна на газ у Європі становила $681,84 за тисячу кубометрів.

Зазначимо, що в середу, 8 вересня, ціни на газ також побили рекорд $670 за тисячу кубометрів. Днем раніше цей показник становив $660.

За даними РБК, стрімке зростання цін на природний газ, зокрема, обумовлене тим, що "Газпром" закупив тільки 4,3% обсягу потужностей з транзиту ресурсу через Україну в Європу. Місяцем раніше склалася аналогічна ситуація, яка також призвела до збільшення ціни. У цілому ціни на газ з початку року зросли в чотири рази.

Як стверджує директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко, основна причина такого явища на ринку полягає в тому, що Європа все більше потребує газу на фоні наближення холодів, проте запаси в газосховищах через холодну минулу зиму на низькому рівні. У свою чергу російський "Газпром" поки не хоче збільшувати транзит газу через Україну в Європу до запуску газопроводу "Північний потік-2".

Тим часом New York Times пише, що ціни на газ зросли навіть у Сполучених Штатах, але наразі вони становлять майже чверть від тієї вартості, яку платить за нього Європа. Така різниця викликана тим, що в США сформований великий запас щодо дешевого газу, виробленого за допомогою сланцевого буріння й іншими способами, у той час як Європа змушена імпортувати більшу частину ресурсу, щоб задовольнити свої потреби.

Нагадаємо, в останній день літа ціна на газ у Європі досягла нового на той момент історичного максимуму — $620 за тисячу кубометрів.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський очікує зростання цін на газ після запуску "Північного потоку-2".