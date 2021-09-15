В Польше откажутся от поставок газа из России с 2023 года

Власти страны считают, что газопровод Baltic Pipe полностью обеспечит ее нужды. Введение этого объекта в эксплуатацию ожидается в 2022 году.

Польша откажется от поставок газа из России с 2023 года. Страна не будет продлевать контракт с "Газпромом" на фоне возможного запуска газопровода Baltic Pipe, связывающего норвежские газовые месторождения с Польшей и Данией, c 1 октября 2022 года. Об этом сообщил полномочный представитель правительства страны в области стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимски, передает Euractiv.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По данным журналистов, Польша продолжает процесс диверсификации источников энергии — газ является основным ресурсом, способным ограничить зависимость страны от угля.

"Объем газа, который мы будем использовать в Польше, вырастет на 50% к 2030 году или вскоре после этого", — заявил представитель правительства.

По словам Наимски, так как польская энергетическая компания Gaz-System занимается строительством межсоединений газовых потоков с соседними странами, это позволит обеспечить страну необходимым объемом топлива, не прибегая к российским источникам.

Балтийский газопровод представляет собой объект, соединяющий норвежские месторождения газа с Данией и Польшей. После введения в эксплуатацию мощность транспортировки газа составит около 10 миллиардов кубометров в год. Наимски добавил, что задержки в строительстве трубопровода были связаны с определенными экологическими вопросами, "которые теперь были решены нашими датскими партнерами".

Тем временем во вторник, 14 сентября, цена на газ в Европе побила новый рекорд, достигнув отметки в $800 за 1000 кубометров.

Это обусловлено тем, что Россия не спешит наполнять европейские хранилища топливом. Вместе с тем на данный момент неизвестно, когда энергетический регулятор Германии сертифицирует "Северный поток-2".