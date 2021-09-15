У Польщі відмовляться від поставок газу з Росії з 2023 року

Влада країни вважає, що газопровід Baltic Pipe повністю забезпечить її потреби. Введення цього об'єкта в експлуатацію очікується у 2022 році.

Польща відмовиться від поставок газу з Росії з 2023 року. Країна не буде продовжувати контракт з "Газпромом" на фоні можливого запуску газопроводу Baltic Pipe, що зв'язує норвезькі газові родовища з Польщею і Данією, з 1 жовтня 2022 року. Про це повідомив повноважний представник уряду країни в галузі стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмські, передає Euractiv.

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За даними журналістів, Польща продовжує процес диверсифікації джерел енергії — газ є основним ресурсом, здатним обмежити залежність країни від вугілля.

"Обсяг газу, який ми будемо використовувати в Польщі, виросте на 50% до 2030 року або невдовзі після цього", — заявив представник уряду.

За словами Наїмські, оскільки польська енергетична компанія Gaz-System займається будівництвом міжз'єднань газових потоків із сусідніми країнами, це дозволить забезпечити країну необхідним обсягом палива, не вдаючись до російських джерел.

Балтійський газопровід являє собою об'єкт, що з'єднує норвезькі родовища газу з Данією і Польщею. Після введення в експлуатацію потужність транспортування газу становитиме близько 10 мільярдів кубометрів на рік. Наїмські додав, що затримки в будівництві трубопроводу були пов'язані з певними екологічними питаннями, "які тепер були вирішені нашими данськими партнерами".

Тим часом у вівторок, 14 вересня, ціна на газ у Європі побила новий рекорд, досягнувши позначки у $800 за 1000 кубометрів.

Це обумовлено тим, що Росія не поспішає наповнювати європейські сховища паливом. Разом з тим наразі невідомо, коли енергетичний регулятор Німеччини сертифікує "Північний потік-2".