Сумма депозитов физлиц за август сократилась на 1,8 млрд грн

Сейчас из всей суммы вкладов только 38,2% защищены гарантиями.

Сумма вкладов (депозитов) физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) на 1 сентября в эквиваленте составляла 622,86 млрд грн. За месяц она уменьшилась на 1,84 млрд грн (на 0,3%), сообщил фонд.

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Большая часть этой суммы – 60,6% приходится на вклады в гривне (377,44 млрд грн), остальные – в валюте.

Из всей суммы вкладов только 38,2% (237,7 млрд грн) защищены гарантиями. В ФГВФЛ сообщают, что при этом защищены средства 98% вкладчиков.

Согласно действующему закону, защищены вклады на сумму до 200 тыс. грн одного вкладчика в одном банке (в других банках также по 200 тыс. грн).

Физических лиц-предпринимателей (ФЛП) среди всех вкладчиков 3,4%, а доля их вкладов – 9,3% общей суммы (58,24 млрд грн).

В настоящее время участниками ФГВФЛ являются все действующие банки страны, за исключением Ощадбанка (его вклады на 100% гарантирует государство из своего бюджета).

Гарантии ФГВФЛ обеспечиваются за счет взносов, которые платят банки-участники фонда.

Напомним, Кабмин зарегистрировал в парламенте законопроект № 5542 о вхождении Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Если закон будет принят, то через некоторое время после вступления его в силу вклады в этом банке будут гарантироваться на общих основаниях.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев совместно с коллегами из фракции "Слуга народа" внес законопроект о поэтапном увеличении суммы гарантирования вкладов до 600 тыс. грн к 1 января 2023 года.