Сума депозитів фізосіб за серпень скоротилася на 1,8 млрд грн

Наразі з усієї суми вкладів тільки 38,2% захищені гарантіями.

Сума вкладів (депозитів) фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) на 1 вересня в еквіваленті становила 622,86 млрд грн. За місяць вона зменшилася на 1,84 млрд грн (на 0,3%), повідомив фонд.

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Велика частина цієї суми — 60,6% припадає на вклади в гривні (377,44 млрд грн), інші — у валюті.

З усієї суми вкладів тільки 38,2% (237,7 млрд грн) захищені гарантіями. У ФГВФО повідомляють, що при цьому захищені кошти 98% вкладників.

Відповідно до чинного закону, захищені вклади на суму до 200 тис. грн одного вкладника в одному банку (в інших банках також по 200 тис. грн).

Фізичних осіб-підприємців (ФОП) серед усіх вкладників 3,4%, а частка їхніх вкладів — 9,3% загальної суми (58,24 млрд грн).

Наразі учасниками ФГВФО є всі чинні банки країни, за винятком Ощадбанку (його вклади на 100% гарантує держава зі свого бюджету).

Гарантії ФГВФО забезпечуються за рахунок внесків, які сплачують банки-учасники фонду.

Нагадаємо, Кабмін зареєстрував у парламенті законопроєкт № 5542 про входження Ощадбанку у Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Якщо закон буде ухвалений, то через деякий час після набрання ним чинності вклади в цьому банку будуть гарантуватися на загальних підставах.

Глава фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев спільно з колегами з фракції "Слуга народу" вніс законопроєкт про поетапне збільшення суми гарантування вкладів до 600 тис. грн станом на 1 січня 2023 року.