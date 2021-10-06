"Они допустили ошибки": Путин обвинил Европу в росте цен на газ

По словам президента РФ, Еврокомиссия приняла неверное решение, отказавшись от долгосрочных контрактов на поставку газа.

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что стремительный рост цен на газ вызван "необдуманными действиями" властей Евросоюза к которым, по его словам, относится сворачивание долгосрочных контрактов на поставку этого ресурса. Об этом глава российского государства заявил на совещании в среду, 6 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

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Путин обратил внимание на то, что мировая экономика на данный момент восстанавливается от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в связи с чем наблюдается рост спроса и цен на энергоносители. В то же время резкое увеличение стоимости газа, по мнению президента, также связано с ошибками руководства ЕС.

"Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер, поэтому резкие необдуманные действия могут привести, и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, приводят, уже приводят к серьезным дисбалансам – таким, которые мы сейчас наблюдаем на европейском энергетическом рынке, где в этом году одновременно сложилось несколько неблагоприятных факторов", — сказал Путин, добавив, что решение Еврокомиссии о сворачивании долгосрочных контрактов на поставку газа и ориентирование на биржевую торговлю топливом является неверным.

Российский лидер также отметил, что энергетическая политика ЕС является "ошибочной", так как, по его словам, "не учитывает специфики газового рынка из-за большого числа факторов неопределенности".

"И у потребителей, в том числе, например, у производителей удобрений, пропадают вообще ценовые ориентиры. Все это приводит к сбоям и, как я уже сказал, к дисбалансу… Практика наших европейских партнеров еще раз подтвердила, что, собственно говоря, они (ЕС) допустили ошибки", — добавил Путин.

Что происходит с ценами на газ в Европе?

Напомним, в ходе сегодняшних торгов стоимость 1000 кубометров газа достигла почти $2000 — это самый высокий показатель за всю историю.

Ранее Фокус писал, что подорожание газа в Европе вызвано сразу несколькими факторами. Один из них заключается в том, что в европейских хранилищах осталось слишком мало запасов топлива на фоне приближающейся зимы.

Еще одним фактором является то, что Россия все еще ожидает сертификации трубопровода "Северный поток-2" немецким Федеральным сетевым агентством Германии и на фоне этого не спешит наполнять европейские хранилища через уже функционирующие каналы поставок газа.