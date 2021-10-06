"Вони допустили помилки": Путін звинуватив Європу в зростанні цін на газ

За словами президента РФ, Єврокомісія прийняла неправильне рішення, відмовившись від довгострокових контрактів на постачання газу.

Президент Росії Володимир Путін висловив думку, що стрімке зростання цін на газ викликане "необдуманими діями" влади Євросоюзу до яких, за його словами, належить згортання довгострокових контрактів на постачання цього ресурсу. Про це глава російської держави заявив на нараді в середу, 6 жовтня, повідомляє пресслужба Кремля.

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Путін звернув увагу на те, що світова економіка наразі відновлюється від наслідків кризи, викликаної пандемією коронавірусу, у зв'язку з чим спостерігається зростання попиту і цін на енергоносії. У той же час різке збільшення вартості газу, на думку президента, також пов'язане з помилками керівництва ЄС.

"Глобальний енергетичний ринок не терпить метушні і торохкань, інвестиційні плани тут мають довгостроковий характер, тому різкі необдумані дії можуть призвести, і, судячи із сьогоднішньої ситуації на ринку, призводять до серйозних дисбалансів — таких, які ми зараз спостерігаємо на європейському енергетичному ринку, де в цьому році одночасно склалося трохи несприятливих факторів", — сказав Путін, додавши, що рішення Єврокомісії про згортання довгострокових контрактів на постачання газу й орієнтування на біржову торгівлю паливом є неправильним.

Російський лідер також зазначив, що енергетична політика ЄС є "помилковою", адже, за його словами, "не враховує специфіки газового ринку через велику кількість факторів невизначеності".

"І в споживачів зокрема, наприклад, у виробників добрив пропадають взагалі цінові орієнтири. Усе це призводить до збоїв і, як я вже сказав, до дисбалансу … Практика наших європейських партнерів ще раз підтвердила, що, власне кажучи, вони (ЄС) допустили помилки", — додав Путін.

Що відбувається з цінами на газ у Європі?

Нагадаємо, у ході сьогоднішніх торгів вартість 1000 кубометрів газу досягла майже $2000 — це найвищий показник за всю історію.

Раніше Фокус писав, що подорожчання газу в Європі викликане відразу декількома факторами. Один з них полягає в тому, що в європейських сховищах залишилося занадто мало запасів палива на фоні наближення зими.

Ще одним фактором є те, що Росія все ще чекає на сертифікацію трубопроводу "Північний потік-2" німецьким Федеральним мережевим агентством Німеччини і на фоні цього не поспішає наповнювати європейські сховища через канали постачань газу, які вже функціонують.