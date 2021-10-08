Нарушений при выдаче "кредита для ДНР" не было, – глава Укрэксимбанка

Для обеспечения кредита на 60 млн долларов банк получил в залог имущество и корпоративные права с оценочной стоимостью в 107 млн долларов.

Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер (на время разбирательства он отстранен от должности) ответил на расследование программы "Схемы". Журналисты назвали проблемным кредит в 60 млн долларов, который банк выдал "лицу, связанному с ДНР" на покупку столичного ТРЦ Sky Mall.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Он пояснил, что речь идет о кредите, который получила компания Сергея Брюховецкого. Тот до 2014 года проживал в Горловке и вел там свой бизнес.

Суть этого кредита, по словам банкира, простая: прокредитовали компанию, которая купила торговый центр. Частью сделки стало перекредитование в украинских банках. Приобретены ТРЦ, корпоративные права и имущество оценочной стоимостью 107 млн долларов, которые находятся в залоге у банка.

Служба безопасности банка проверила компании, которым был предоставлен кредит. Никаких нарушений законодательства со стороны их владельцев не было обнаружено.

"Кредит не является проблемным, он должным образом обслуживается. Все условия по уплате процентов и тела кредита выполняются", – написал Мецгер.

Он настаивает, что банк не совершил ни одного нарушения. Все денежные средства, выданные банком в качестве кредита, были использованы для рефинансирования задолженности в украинских банках и для расчета на территории Украины с украинским юридическим лицом – продавцом актива.

Мецгер утверждает, что:

кредит согласовал кредитный комитет банка (членом которого он не является);

кредит проверила служба безопасности банка;

по кредиту проголосовало правление банка;

у наблюдательного совета банка не было замечаний относительно выдачи кредита.

Что касается документов, которые нашли журналисты, то они должны стать предметом расследования для СБУ, считает Мецгер.

Ранее Фокус сообщал, что журналисты программы "Схемы" (проект "Радио Свободы") обнародовали расследование, из-за вопроса о котором возник конфликт между руководителем Укрэксимбанка Евгением Мецгером и съемочной группой программы.

Двум лицам, причастным к нападению на журналистов "Схем" в кабинете главы Укрэксимбанка, собираются вручить подозрения. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева.