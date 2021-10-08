Порушень при видачі "кредиту для ДНР" не було, — глава "Укрексімбанку"

Для забезпечення кредиту на 60 млн доларів банк отримав у заставу майно та корпоративні права з оціночною вартістю в 107 млн доларів.

Глава правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер (на час розгляду він відсторонений від посади) відповів на розслідування програми "Схеми". Журналісти назвали проблемним кредит у 60 млн доларів, який банк видав "особі, пов'язаній із ДНР" на покупку столичного ТРЦ Sky Mall.

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Він пояснив, що йдеться про кредит, який отримала компанія Сергія Брюховецького. Той до 2014 року проживав у Горлівці та вів там свій бізнес.

Суть цього кредиту, за словами банкіра, проста: прокредитували компанію, яка купила торговий центр. Частиною угоди стало перекредитування в українських банках. Придбано ТРЦ, корпоративні права та майно оціночною вартістю 107 млн доларів, які перебувають у заставі в банку.

Служба безпеки банку перевірила компанії, яким було надано кредит. Ніяких порушень законодавства з боку їхніх власників не було виявлено.

"Кредит не є проблемним, він належним чином обслуговується. Всі умови щодо сплати відсотків і тіла кредиту виконуються", — написав Мецгер.

Він наполягає, що банк не здійснив жодного порушення. Всі грошові кошти, видані банком як кредит, були використані для рефінансування заборгованості в українських банках і для розрахунку на території України з українською юридичною особою — продавцем активу.

Мецгер стверджує, що:

кредит погодив кредитний комітет банку (членом якого він не є);

кредит перевірила служба безпеки банку;

щодо кредиту проголосувало правління банку;

у наглядової ради банку не було зауважень щодо видачі кредиту.

Що стосується документів, які знайшли журналісти, то вони повинні стати предметом розслідування для СБУ, вважає Мецгер.

Раніше Фокус повідомляв, що журналісти програми "Схеми" (проект "Радіо Свобода") оприлюднили розслідування, через питання про яке виник конфлікт між керівником "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером і знімальною групою програми.

Двом особам, причетним до нападу на журналістів "Схем" у кабінеті глави "Укрексімбанку", збираються вручити підозри. Про це повідомила прессекретарка прокуратури Києва.