Украинцам по-новому будут начислять штрафы, — Минсоцполитики

Размеры денежного взыскания теперь не будут привязаны к прожиточному минимуму.

Министерство социальной политики инициирует изменения в методике определения размеров штрафов для граждан. Об этом в эфире телеканала "Дом" заявила глава ведомства Марина Лазебная.

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По ее словам, изменения предусматривают, что размеры штрафов теперь не будут привязаны к прожиточному минимуму.

"Решили оставить эту привязку по формированию основных начислений, определенных Конституцией: только пенсия, только минимальная зарплата. И прожиточный минимум для человека должен быть реальным и не может быть даже как размер в бюджете. Сумма должна быть выше", — продолжила Марина Лазебная в эфире телеканала.

Министр соцполитики предупредила, что законопроекты с изменениями, которые затронут методику определения размером штрафов, уже одобрены Кабинетом министров и были переданы на рассмотрение в Верховную Раду.

В целом, как уверяет Лазебная, профильное министерство подготовило сразу четыре законопроекта. Один документ касается методологии определения размеров, второй — об отвязке от прожиточного минимума, еще два — о базовых величинах для штрафов и для социальных выплат.

На видео — с 57:56.

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На сегодняшний день общий показатель прожиточного минимума составляет 2294 гривны, а в декабре запланировано повышение до 2393 гривен. Для разных категорий размер прожиточного минимума установлен по-разному:

дети до 6 лет — 2013 гривен (после повышения 1 декабря — 2100 гривен);

дети в возрасте от 6 до 18 лет — 2510 гривен (после повышения — 2618 гривен);

трудоспособные граждане Украины — 2379 гривен (после повышения — 2481 гривна);

граждане Украины, которые утратили трудоспособность — 1854 гривны (с 1 декабря повысится до 1934 гривен).

Ранее Фокус сообщал, что в Украине хотят штрафовать за некачественное предоставление социальных услуг. По словам Дениса Шмыгаля, размеры штрафов, в случае одобрения законопроекта, будут составлять от 11 тысяч до 2,3 млн гривен.

Также Фокус предупреждал, что в Украине выписывают владельцам авто штрафы на 51 тысячу гривен. Санкции предусмотрены для водителей, которые нарушают габаритно-весовые нормы.