Українцям по-новому будуть нараховувати штрафи, — Мінсоцполітики

Розміри грошового стягнення тепер не будуть прив'язані до прожиткового мінімуму.

Міністерство соціальної політики ініціює зміни в методиці визначення розмірів штрафів для громадян. Про це в ефірі телеканалу "Дім" заявила глава відомства Марина Лазебна.

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За її словами, зміни передбачають, що розміри штрафів тепер не будуть прив'язані до прожиткового мінімуму.

"Вирішили залишити цю прив'язку по формуванню основних нарахувань, визначених Конституцією: тільки пенсія, тільки мінімальна зарплата. І прожитковий мінімум для людини повинен бути реальним і не може бути навіть як розмір в бюджеті. Сума повинна бути вище", — продовжила Марина Лазебна в ефірі телеканалу.

Міністр соцполітики попередила, що законопроекти зі змінами, які торкнуться методики визначення розміром штрафів, вже схвалені Кабінетом міністрів і були передані на розгляд до Верховної Ради.

В цілому, як запевняє Лазебна, профільне міністерство підготувало відразу чотири законопроекти. Один документ стосується методології визначення розмірів, другий — про відв'язку від прожиткового мінімуму, ще два — про базові величини для штрафів і для соціальних виплат.

На відео — з 57:56.

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На сьогоднішній день загальний показник прожиткового мінімуму становить 2294 гривні, а в грудні заплановано підвищення до 2393 гривень. Для різних категорій розмір прожиткового мінімуму встановлений по-різному:

діти до 6 років — 2013 гривень (після підвищення 1 грудня — 2100 гривень);

діти у віці від 6 до 18 років — 2510 гривень (після підвищення — 2618 гривень);

працездатні громадяни України — 2379 гривень (після підвищення — 2481 гривня);

громадяни України, які втратили працездатність — 1854 гривні (з 1 грудня підвищиться до 1934 гривень).

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні хочуть штрафувати за неякісне надання соціальних послуг. За словами Дениса Шмигаля, розміри штрафів, в разі схвалення законопроекту, будуть складати від 11 тисяч до 2,3 млн гривень.

Також Фокус попереджав, що в Україні виписують власникам авто штрафи на 51 тисячу гривень. Санкції передбачені для водіїв, які порушують габаритно-вагові норми.