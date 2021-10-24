Українцям по-новому будуть нараховувати штрафи, — Мінсоцполітики
Розміри грошового стягнення тепер не будуть прив'язані до прожиткового мінімуму.
Міністерство соціальної політики ініціює зміни в методиці визначення розмірів штрафів для громадян. Про це в ефірі телеканалу "Дім" заявила глава відомства Марина Лазебна.
За її словами, зміни передбачають, що розміри штрафів тепер не будуть прив'язані до прожиткового мінімуму.
"Вирішили залишити цю прив'язку по формуванню основних нарахувань, визначених Конституцією: тільки пенсія, тільки мінімальна зарплата. І прожитковий мінімум для людини повинен бути реальним і не може бути навіть як розмір в бюджеті. Сума повинна бути вище", — продовжила Марина Лазебна в ефірі телеканалу.
Міністр соцполітики попередила, що законопроекти зі змінами, які торкнуться методики визначення розміром штрафів, вже схвалені Кабінетом міністрів і були передані на розгляд до Верховної Ради.
В цілому, як запевняє Лазебна, профільне міністерство підготувало відразу чотири законопроекти. Один документ стосується методології визначення розмірів, другий — про відв'язку від прожиткового мінімуму, ще два — про базові величини для штрафів і для соціальних виплат.
На відео — з 57:56.
На сьогоднішній день загальний показник прожиткового мінімуму становить 2294 гривні, а в грудні заплановано підвищення до 2393 гривень. Для різних категорій розмір прожиткового мінімуму встановлений по-різному:
- діти до 6 років — 2013 гривень (після підвищення 1 грудня — 2100 гривень);
- діти у віці від 6 до 18 років — 2510 гривень (після підвищення — 2618 гривень);
- працездатні громадяни України — 2379 гривень (після підвищення — 2481 гривня);
- громадяни України, які втратили працездатність — 1854 гривні (з 1 грудня підвищиться до 1934 гривень).
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні хочуть штрафувати за неякісне надання соціальних послуг. За словами Дениса Шмигаля, розміри штрафів, в разі схвалення законопроекту, будуть складати від 11 тисяч до 2,3 млн гривень.
Також Фокус попереджав, що в Україні виписують власникам авто штрафи на 51 тисячу гривень. Санкції передбачені для водіїв, які порушують габаритно-вагові норми.