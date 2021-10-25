Заявление Эрдогана о высылке иностранных послов обвалило курс лиры до нового минимума

Поручение президента Турции об объявлении дипломатов персонами нон грата пока выполнено не было, однако стоимость валюты уже стала рекордно низкой.

В понедельник, 25 октября, курс турецкой лиры достиг рекордно низкой отметки на фоне вчерашнего заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении выслать десять западных дипломатов. Об этом пишет Le Figaro.

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По данным журналистов, рынок открылся курсом 9,8 лир за один доллар США, таким образом турецкая валюта продемонстрировала падение на 1,6%. Спустя некоторое время котировки стабилизировались на уровне 9,73 лир за единицу американской валюты. При этом по состоянию на сентябрь этот показатель составлял 8,8 лир. Всего за этот год курс лиры по отношению к доллару упал на 24%.

Аналитики связывают падение лиры с поручением Эрдогана министерству иностранных дел Турции объявить персонами нон грата послов США, Германии, Франции, Канады, Нидерландов, Дании, Норвегии, Финляндии и Новой Зеландии, которые призвали к освобождению правозащитника и филантропа Османа Кавалы.

По состоянию на вечер воскресенья, 24 октября, никаких признаков того, что МИД Турции выполнил поручение, которое спровоцирует самый сильный раскол с Западом за последние 19 лет правления Эрдогана, нет, сообщает агентство Reuters. Также журналисты отметили, что на прошлой неделе лира также устанавливала исторические минимумы на фоне того, как Центробанк страны снизил учетную ставку с 18% до 16%, несмотря на рост инфляции, что вызвало критику со стороны экономистов и оппозиционных политиков.

Напомним, Эрдоган распорядился выслать послов десяти стран, которые призывали освободить Османа Кавалу, финансировавшего культурные и правозащитные проекты в Турции. Известно, что Кавалу арестовали в ноябре 2017 года по обвинению в организации протестов на площади Таксим в Стамбуле в 2013 году и в соучастии в попытке переворота в 2016 году. В свою очередь Европейский суд по правам человека также призвал освободить Кавалу в 2019 году, постановив, что заключение правозащитника произошло без доказательств совершения им преступления.

Ранее издание Foreign Policy опубликовало статью с заголовком "Эрдоган, возможно, слишком болен, чтобы руководить страной", однако в ответ президент Турции опубликовал видео, на котором он играет в баскетбол вместе с министрами и другими чиновниками.