Эрдоган высылает западных послов после их требования выпустить из тюрьмы правозащитника

Президент Турции призвал объявить дипломатов персонами нон грата за требование отпустить Османа Кавалу, которого называет "филиалом Джорджа Сороса".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган велел Министерству иностранных дел страны объявить персонами нон грата послов США, Германии, Франции и еще семи стран, которые призвали к освобождению правозащитника и филантропа Османа Кавалы. Об этом сообщает BBC.

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"Эти десять послов должны быть немедленно объявлены персонами нон грата, разберитесь с этим немедленно", — с такими словами президент страны обратился к внешнеполитическому ведомству на митинге в городе Эскишехир.

Заявлению Эрдогана предшествовал призыв послов США, Германии, Франции, Канады, Нидерландов, Дании, Норвегии, Финляндии и Новой Зеландии освободить Кавалу, который финансировал культурные и правозащитные проекты в стране. В частности, правозащитник работал над примирением турков с армянским и курдским меньшинствами в стране.

Кавалу арестовали в ноябре 2017 года, обвинив в организации протестов на площади Таксим в Стамбуле в 2013 году и в соучастии в попытке переворота в 2016 году. В частности, в протестах 2013 года прокуратура Турции увидела "след" американского миллиардера Джорджа Сороса. Во время митинга в Эскишехире Эрдоган говорил и про Сороса.

[ + – ] Осман Кавала Фото: AFP

"Человек по имени Кавала — это филиал Сороса в Турции! Десять послов просят за него в Министерстве иностранных дел. Какое бесстыдство!", — сказал президент.

В 2020 году Кавалу оправдали по делу о протестах в 2013 году, но он остался за решеткой, поскольку прокуратура потребовала ареста по другой статье, а вскоре ему добавили обвинение в шпионаже.

В 2019 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал арест Кавалы политическим преследованием.

В Министерстве иностранных дел Германии журналистам рассказали, что ведут "интенсивные переговоры" с другими девятью странами, о высылке чьих послов объявил Эрдоган. Во внешнеполитическом ведомстве Норвегии заявили, что не получали официальных уведомлений о высылке.

Фокус ранее писал о том, что Эрдоган опубликовал видео игры с баскетбол с министрами в ответ на слухи о проблемах со здоровьем. Среди тех, кто составил компанию президенту, был и бывший игрок НБА Хедо Туркоглу, который сейчас возглавляет Федерацию баскетбола Турции.

Ранее Фокус сообщал о том, что Эрдоган рассказал, зачем Турция купила российские "С-400". По его словам, против покупки российских ЗРК не были ни Дональд Трамп, ни Йенс Столтенберг.