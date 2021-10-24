Ердоган висилає західних послів після їх вимоги випустити з в'язниці правозахисника

Президент Туреччини закликав оголосити дипломатів персонами нон грата за вимогу відпустити Османа Кавалу, якого називає "філією Джорджа Сороса".

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган наказав Міністерству закордонних справ країни оголосити персонами нон грата послів США, Німеччини, Франції та ще семи країн, які закликали до звільнення правозахисника і філантропа Османа Кавали. Про це повідомляє BBC.

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"Ці десять послів повинні бути негайно оголошені персонами нон грата, розберіться з цим негайно", — з такими словами президент країни звернувся до зовнішньополітичного відомства на мітингу в місті Ескішехір.

Заяви Ердогана передував заклик послів США, Німеччини, Франції, Канади, Нідерландів, Данії, Норвегії, Фінляндії та Нової Зеландії звільнити Кавалу, який фінансував культурні та правозахисні проекти в країні. Зокрема, правозахисник працював над примиренням турків з вірменським і курдським меншинами в країні.

Кавала заарештували в листопаді 2017 року, звинувативши в організації протестів на площі Таксим в Стамбулі в 2013 році і в співучасті в спробі перевороту в 2016 році. Зокрема, в протестах 2013 року прокуратура Туреччини побачила "слід" американського мільярдера Джорджа Сороса. Під час мітингу в Ескішехір Ердоган говорив і про Сороса.

[ + – ] Осман Кавала Фото: AFP

"Людина на ім'я Кавала — це філія Сороса в Туреччині! Десять послів просять за нього в Міністерстві закордонних справ. Яке безсоромність!", — сказав президент.

У 2020 році Кавала виправдали у справі щодо протестів в 2013 році, але він залишився за гратами, оскільки прокуратура зажадала арешту за іншою статтею, а незабаром йому додали звинувачення в шпигунстві.

У 2019 Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав арешт Кавали політичним переслідуванням.

У Міністерстві закордонних справ Німеччини журналістам розповіли, що ведуть "інтенсивні переговори" з іншими дев'ятьма країнами, про висилку чиїх послів оголосив Ердоган. У зовнішньополітичному відомстві Норвегії заявили, що не отримували офіційних повідомлень про висилку.

Фокус раніше писав про те, що Ердоган опублікував відео гри з баскетбол з міністрами у відповідь на чутки про проблеми зі здоров'ям. Серед тих, хто склав компанію президенту, був і колишній гравець НБА Хедо Туркоглу, який зараз очолює Федерацію баскетболу Туреччини.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Ердоган розповів, навіщо Туреччина купила російські "С-400". За його словами, проти покупки російських ЗРК не були ні Дональд Трамп, ні Йенс Столтенберг.