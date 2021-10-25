Заява Ердогана про висилку іноземних послів обвалила курс ліри до нового мінімуму

Доручення президента Туреччини про оголошення дипломатів персонами нон грата поки виконано не було, проте вартість валюти вже стала рекордно низькою.

У понеділок, 25 жовтня, курс турецької ліри досяг рекордно низької позначки на тлі вчорашньої заяви президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана про намір вислати десять західних дипломатів. Про це пише Le Figaro.

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За даними журналістів, ринок відкрився курсом 9,8 лір за один долар США, таким чином турецька валюта продемонструвала падіння на 1,6%. Через деякий час котування стабілізувалося на рівні 9,73 лір за одиницю американської валюти. При цьому станом на вересень цей показник становив 8,8 лір. Всього за цей рік курс ліри щодо долара впав на 24%.

Аналітики пов'язують падіння ліри з дорученням Ердогана міністерству закордонних справ Туреччини оголосити персонами нон грата послів США, Німеччини, Франції, Канади, Нідерландів, Данії, Норвегії, Фінляндії та Нової Зеландії, які закликали до звільнення правозахисника та філантропа Османа Кавали.

Станом на вечір неділі, 24 жовтня, ніяких ознак того, що МЗС Туреччини виконало доручення, яке спровокує найсильніший розкол із Заходом за останні 19 років правління Ердогана, немає, повідомляє агентство Reuters. Також журналісти відзначили, що минулого тижня ліра також встановлювала історичні мінімуми на тлі того, як Центробанк країни знизив облікову ставку з 18% до 16%, незважаючи на зростання інфляції, що викликало критику з боку економістів і опозиційних політиків.

Нагадаємо, Ердоган розпорядився вислати послів десяти країн, які закликали звільнити Османа Кавалу, який фінансував культурні та правозахисні проекти в Туреччині. Відомо, що Кавалу заарештували в листопаді 2017 року за звинуваченням в організації протестів на площі Таксим у Стамбулі у 2013 році та в співучасті в спробі перевороту у 2016 році. У свою чергу Європейський суд із прав людини також закликав звільнити Кавалу у 2019 році, ухваливши, що ув'язнення правозахисника відбулося без доказів вчинення ним злочину.

Раніше видання Foreign Policy опублікувало статтю з заголовком "Ердоган, можливо, занадто хворий, щоб керувати країною", проте у відповідь президент Туреччини опублікував відео, на якому він грає в баскетбол разом із міністрами й іншими чиновниками.