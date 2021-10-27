Запуск "Северного потока-2" значительно повлияет на тариф по распределению газа, — Зеркаль

Государство будет обязано покрывать убытки от прекращения транзита газа через Украину, сообщили в Минэнерго.

Тарифы на распределение газа в Украине могут стать значительно выше, если российский газопровод "Северный поток-2" запустят. Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявила советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль, пишет УНИАН.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

Представитель Минэнерго утверждает, что подорожание неизбежно в случае запуска "Северного потока-2" и прекращения транзита газа в Европу через Украину.

"Наши платежки на распределение газа, в случае если транзита не будет, значительно увеличатся. Либо государство это должно будет покрывать за свой счет, но это все равно наш счет", — заявила Зеркаль.

Чиновница отметила, что это может произойти в том случае, если украинская ГТС вообще не будет работать на транспортировку газа в Европу.

Ранее уже сообщалось, что областные поставщики намерены значительно поднять плату за распределение газа населению в 2022 году. В среднем стоимость может вскочить почти на 200%.

Рост тарифа на распределения компании аргументируют подорожанием технологического газа и других ресурсов, индексацией зарплаты. Некоторые также указывают повышение платы за арендованное государственное имущество и компенсацию убытков прошлых лет.

Как известно, первую нитку "Северного потока-2" полностью заполнили техническим газом.

10 сентября российская компания "Газпром" объявила о завершении строительства газопровода "Северный поток-2". По информации СМИ, РФ намерена запустить этот проект в эксплуатацию уже в октябре этого года.