Запуск "Північного потоку-2" значно вплине на тариф із розподілу газу, — Зеркаль

Держава буде зобов'язана покривати збитки від припинення транзиту газу через Україну, повідомили у Міненерго.

Тарифи на розподіл газу в Україні можуть стати значно вищими, якщо російський газопровід "Північний потік-2" запустять. Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль, пише УНІАН.

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Представниця Міненерго стверджує, що подорожчання неминуче у разі запуску "Північного потоку-2" та припинення транзиту газу до Європи через Україну.

"Наші платіжки на розподіл газу, якщо транзиту не буде, значно збільшаться. Або держава це повинна буде покривати власним коштом, але це все одно наш рахунок", — заявила Зеркаль.

Чиновниця зазначила, що це може статися у тому випадку, якщо українська ГТС взагалі не працюватиме на транспортування газу до Європи.

Раніше повідомлялося, що обласні постачальники мають намір значно підняти плату за розподіл газу населенню в 2022 році. Здебільшого вартість може піднятися майже на 200%.

Зростання тарифу на розподіл компанії аргументують подорожчанням технологічного газу й інших ресурсів, індексацією зарплати. Деякі також вказують на підвищення плати за орендоване державне майно та компенсацію збитків минулих років.

Як відомо, першу нитку "Північного потоку-2" повністю заповнили технічним газом.

10 вересня російська компанія "Газпром" оголосила про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". За інформацією ЗМІ, РФ має намір запустити цей проєкт в експлуатацію вже у жовтні цього року.