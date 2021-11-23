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Депутат Херсонского облсовета сообщил о веерных отключениях: появилась реакция облэнерго

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Веерные отключения, Херсонская область, расписание отключений, отключение света
Фото: grad.ua | В Херсонской области начались веерные отключения электроэнергии

По словам депутата Егора Устинов, местные учреждения вынуждены работать на дизельных генераторах. Но в "Херсоноблэнерго" информацию о веерных отключениях электроэнергии назвали фейком.

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Егор Устинов (партия ОПЗЖ) сообщил, что в некоторых районах региона происходят веерные отключения электроэнергии. Об этом он заявил в ходе выступления перед депутатами из фракции Новокаховского городского совета, передает пресс-служба политической силы.

По словам политика, в течение ноября веерные отключения происходили в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Устинов также добавил, что больнице в ряде районов работают на дизельных генераторах.

Что говорят в "Херсоноблэнерго"?

Тем временем на сайте "Херсоноблэнерго" говорится лишь о плановых отключениях электроэнергии в районах, указанных Устиновым.

Например, в городе Геническ 6 ноября в ряде домов на протяжении 7,5 часов не было света по причине капитального ремонта на линии.

веерные отключения, Херсонская область, Херсоноблэнерго, Херсонский облсовет
Данные об отключении света от "Херсоноблэнерго"

Аналогичная ситуация наблюдалась и в поселке Сивашское Новотроицкого района 3 ноября. Там на 6,5 часов отключали подачу электроэнергии в ряде домов по причине ремонта.

веерные отключения, Херсонская область, Херсоноблэнерго, Херсонский облсовет
Данные об отключении света от "Херсоноблэнерго"

А вот в селе Нижние Серогозы в качестве причины отключения света 8 ноября указано "техническое обслуживание линии". Света в нескольких домах не было 7,5 часов.

веерные отключения, Херсонская область, Херсоноблэнерго, Херсонский облсовет
Данные об отключении света от "Херсоноблэнерго"

Также в компании сообщили и о внеплановых отключениях в области, однако они имеют одиночный характер и затрагивают, как правило, один или несколько домов. Так, в период 21-23 ноября света не было в Новотроицком (ул. Соборная, 3), Геническе (ул. Парижской Комунны, 69), Нижних Серогозах (ул. Чкалова, 69). В последних двух случаях электроэнергии по этим адресам не было около 20 часов.

верные отключения
верные отключения
верные отключения
верные отключения
верные отключения
верные отключения

"Для безопасной и надежной, стабильной и безаварийной работы энергооборудования энергетики "Херсоноблэнерго" ежегодно проводят плановые ремонты. Выполнение ремонтной кампании невозможно без обесточивания электрооборудования и сетей. Как плановые, так и внеплановые отключения электроснабжения – это не намеренная прихоть энергетиков, а важные меры, направленные на профилактику и предупреждение аварийных ситуаций", — сообщили в пресс-службе "Херсоноблэнерго" 12 ноября.

Помимо этого компания опровергла заявления о "веерных отключениях" в Херсонской области. Директор по защите экономики предприятия Валерий Литвин 10 ноября заявлял, что распространенная в сети по этому поводу информация "не что иное, как фейк".

"На сегодня оператор системы распределения АО "Херсоноблэнерго" работает в штатном режиме (…) введение графика веерных отключений входит в компетенцию государственных учреждений, – добавил представитель "Херсоноблэнерго".

Напомним, ранее о вероятности веерных отключений из-за дефицита угля и газа в стране сообщал мэр Киева Виталий Кличко.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что веерные отключения затронули бы целые районы и области Украины, однако на данный момент этого не наблюдается.

Ранее Фокус подробно разбирался, когда в Украине начнутся веерные отключения света.