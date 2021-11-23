Депутат Херсонского облсовета сообщил о веерных отключениях: появилась реакция облэнерго

По словам депутата Егора Устинов, местные учреждения вынуждены работать на дизельных генераторах. Но в "Херсоноблэнерго" информацию о веерных отключениях электроэнергии назвали фейком.

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Егор Устинов (партия ОПЗЖ) сообщил, что в некоторых районах региона происходят веерные отключения электроэнергии. Об этом он заявил в ходе выступления перед депутатами из фракции Новокаховского городского совета, передает пресс-служба политической силы.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам политика, в течение ноября веерные отключения происходили в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Устинов также добавил, что больнице в ряде районов работают на дизельных генераторах.

Что говорят в "Херсоноблэнерго"?

Тем временем на сайте "Херсоноблэнерго" говорится лишь о плановых отключениях электроэнергии в районах, указанных Устиновым.

Например, в городе Геническ 6 ноября в ряде домов на протяжении 7,5 часов не было света по причине капитального ремонта на линии.

[ + – ] Данные об отключении света от "Херсоноблэнерго"

Аналогичная ситуация наблюдалась и в поселке Сивашское Новотроицкого района 3 ноября. Там на 6,5 часов отключали подачу электроэнергии в ряде домов по причине ремонта.

[ + – ] Данные об отключении света от "Херсоноблэнерго"

А вот в селе Нижние Серогозы в качестве причины отключения света 8 ноября указано "техническое обслуживание линии". Света в нескольких домах не было 7,5 часов.

[ + – ] Данные об отключении света от "Херсоноблэнерго"

Также в компании сообщили и о внеплановых отключениях в области, однако они имеют одиночный характер и затрагивают, как правило, один или несколько домов. Так, в период 21-23 ноября света не было в Новотроицком (ул. Соборная, 3), Геническе (ул. Парижской Комунны, 69), Нижних Серогозах (ул. Чкалова, 69). В последних двух случаях электроэнергии по этим адресам не было около 20 часов.

"Для безопасной и надежной, стабильной и безаварийной работы энергооборудования энергетики "Херсоноблэнерго" ежегодно проводят плановые ремонты. Выполнение ремонтной кампании невозможно без обесточивания электрооборудования и сетей. Как плановые, так и внеплановые отключения электроснабжения – это не намеренная прихоть энергетиков, а важные меры, направленные на профилактику и предупреждение аварийных ситуаций", — сообщили в пресс-службе "Херсоноблэнерго" 12 ноября.

Помимо этого компания опровергла заявления о "веерных отключениях" в Херсонской области. Директор по защите экономики предприятия Валерий Литвин 10 ноября заявлял, что распространенная в сети по этому поводу информация "не что иное, как фейк".

"На сегодня оператор системы распределения АО "Херсоноблэнерго" работает в штатном режиме (…) введение графика веерных отключений входит в компетенцию государственных учреждений, – добавил представитель "Херсоноблэнерго".

Напомним, ранее о вероятности веерных отключений из-за дефицита угля и газа в стране сообщал мэр Киева Виталий Кличко.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что веерные отключения затронули бы целые районы и области Украины, однако на данный момент этого не наблюдается.

Ранее Фокус подробно разбирался, когда в Украине начнутся веерные отключения света.