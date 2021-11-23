Депутат Херсонської облради повідомив про віялові відключення: з'явилася реакція обленерго

За словами депутата Єгора Устинова, місцеві установи змушені працювати на дизельних генераторах. Але в "Херсонобленерго" інформацію про віялові відключення електроенергії назвали фейком.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Єгор Устинов (партія ОПЗЖ) повідомив, що в деяких районах регіону почалися віялові відключення електроенергії. Про це він заявив у процесі виступу перед депутатами із фракції Новокахівської міської ради, передає пресслужба політичної сили.

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За словами політика, протягом листопада віялові відключення відбувалися у Новотроїцькому, Генічеському, Нижньосірогозькому та інших районах. Устинов також додав, що лікарні у низці районів працюють на дизельних генераторах.

Що говорять у "Херсонобленерго"?

Тим часом на сайті "Херсонобленерго" йдеться лише про планові відключення електроенергії в районах, зазначених Устиновим.

Наприклад, у місті Генічеськ 6 листопада у низці будинків протягом 7,5 годин не було світла через капітальний ремонт на лінії.

[ + – ] Дані про відключення світла від "Херсонобленерго"

Аналогічна ситуація спостерігалася і в селищі Сиваське Новотроїцького району 3 листопада. Там на 6,5 години вимикали подавання електроенергії в низку будинків через ремонт.

[ + – ] Дані про відключення світла від "Херсонобленерго"

А от у селі Нижні Сірогози як причину відключення світла 8 листопада вказано "технічне обслуговування лінії". Світла у кількох будинках не було 7,5 годин.

[ + – ] Дані про відключення світла від "Херсонобленерго"

Також у компанії повідомили і про позапланові відключення в області, проте вони мають одиночний характер і зачіпають, як правило, один або кілька будинків. Так, у період 21-23 листопада світла не було у Новотроїцькому (вул. Соборна, 3), Генічеську (вул. Паризької Комуни, 69), Нижніх Сірогозах (вул. Чкалова, 69). В останніх двох випадках електроенергії на цих адресах не було майже 20 годин.

"Для безпечної та надійної, стабільної та безаварійної роботи енергообладнання енергетики "Херсонобленерго" щорічно проводять планові ремонти. Виконання ремонтної кампанії неможливе без знеструмлення електрообладнання і мереж. Як планові, так і позапланові відключення електропостачання — це не навмисна примха енергетиків, а важливі заходи, спрямовані на профілактику та попередження аварійних ситуацій", — повідомили в пресслужбі "Херсонобленерго" 12 листопада.

Крім цього компанія спростувала заяви про "віялові відключення" в Херсонській області. Директор із захисту економіки підприємства Валерій Литвин 10 листопада заявляв, що поширена в мережі з цього приводу інформація "не що інше, як фейк".

"На сьогодні оператор системи розподілу АТ "Херсонобленерго" працює у штатному режимі (…) введення графіка віялових відключень входить до компетенції державних установ", — додав представник "Херсонобленерго".

Нагадаємо, раніше про ймовірність віялових відключень через дефіцит вугілля та газу в країні повідомляв мер Києва Віталій Кличко.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що віялові відключення торкнулися б цілих районів і областей України, проте наразі цього не спостерігається.

Раніше Фокус докладно розбирався, коли в Україні розпочнуться віялові відключення світла.