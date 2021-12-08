Украина отменила 35% пошлину на импорт белорусской колесной техники

В свою очередь МИД Беларуси дал гарантии того, что отменит индивидуальное лицензирование украинской экспортной продукции, как только Украина отменит спецпошлины.

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины отменила свое решение от 16 апреля, в котором вводилась 35% пошлина на импорт белорусских автобусов, грузовых автомобилей и спецтехники. Как сообщает "Интерфакс", решение вступило в силу с момента его публикации в газете "Урядовый курьер".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Отмечается, что это решение не является политическим, и никак не связано с санкциями в отношении режима Александра Лукашенко. Дело в том, что в апреле Министерство экономики начало расследование по жалобе "Укравтопрома", в которой говорилось о дискриминации со стороны Беларуси в отношении украинских предприятий автомобилестроения.

После того, как было установлено, что правительство Беларуси искусственно создает препятствия для выхода украинской продукции "Укравтопрома" на белорусский рынок, было принято решение о введении 35% спецпошлины на импорт белорусской колесной техники.

В ответ на действия Минэкономики Беларусь ввела на полгода индивидуальное лицензирование некоторых категорий украинских товаров, в число которых входили кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель.

В МИД Беларуси дали гарантию того, что в течение недели отменят индивидуальное лицензирование, как только украинская сторона в свою очередь отменит пошлину на импорт белорусской техники.

Тем временем отмена 35% спецпошлины связана с решением Окружного административного суда Киева, который рассматривал иск от дистрибьютора Минского автозавода Торговый дом "МАЗ-Украина". В своем иске он просил признать действия МКТМ и Минэкономики незаконными, а принятое решение недействительным, аргументируя тем, что "МАЗ-Украина" заключил договора на поставку продукции в Украину на сумму свыше 181 млн гривен, в которую уже входила спецпошлина.

Суд решил удовлетворить иск "МАЗ-Украина", в июле вердикт был подтвержден в апелляционном суде, а в начале ноября Верховный Суд окончательно его подтвердил.

Ранее сообщалось, что 18 ноября Беларусь приостановила поставки электроэнергии в Украину в соответствии с установленным порядком взаимодействия по текущим контрактам. Однако через три дня экспортные поставки электроэнергии были возобновлены. Более того, с возобновлением экспорта белорусского электричества Украина нарастила его импорт до 900 мВт-ч, при этом это наращивание произошло на фоне общего незначительного спада потребления электроэнергии в Украине.