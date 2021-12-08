Україна скасувала 35% мито на імпорт білоруської колісної техніки

Водночас МЗС Білорусі дало гарантії того, що скасує індивідуальне ліцензування української експортної продукції, щойно Україна скасує спецмита.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) України скасувала своє рішення від 16 квітня, в якому запроваджувалося 35% мито на імпорт білоруських автобусів, вантажних автомобілів і спецтехніки. Як повідомляє "Інтерфакс", рішення набуло чинності з моменту його публікації у газеті "Урядовий кур'єр".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Зазначається, що це рішення не є політичним, і ніяк не пов'язане із санкціями щодо режиму Олександра Лукашенка. Справа в тому, що в квітні Міністерство економіки розпочало розслідування за скаргою "Укравтопрому", в якій йшлося про дискримінацію з боку Білорусі щодо українських підприємств автомобілебудування.

Після того, як було встановлено, що уряд Білорусі штучно створює перешкоди для виходу української продукції "Укравтопрому" на білоруський ринок, було ухвалено рішення щодо запровадження 35% спецмита на імпорт білоруської колісної техніки.

У відповідь на дії Мінекономіки Білорусь запровадила на пів року індивідуальне ліцензування деяких категорій українських товарів, до яких входили кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП та ДВП, шпалери, туалетний папір, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для посіву, пральні машини та меблі.

В МЗС Білорусі дали гарантію того, що протягом тижня скасують індивідуальне ліцензування, щойно українська сторона, зі свого боку, скасує мито на імпорт білоруської техніки.

Тим часом, скасування 35% спецмита пов'язане з рішенням Окружного адміністративного суду Києва, який розглядав позов від дистриб'ютора Мінського автозаводу Торговий дім "МАЗ-Україна". У своєму позові він просив визнати дії МКТМ та Мінекономіки незаконними, а ухвалене рішення недійсним, аргументуючи тим, що "МАЗ-Україна" уклав договори на постачання продукції в Україну на суму понад 181 млн гривень, до якої вже входило спецмито.

Суд вирішив задовольнити позов "МАЗ-Україна", у липні вердикт було підтверджено в апеляційному суді, а на початку листопада Верховний Суд остаточно підтвердив його.

Раніше повідомлялося, що 18 листопада Білорусь призупинила постачання електроенергії в Україну відповідно до встановленого порядку взаємодії за поточними контрактами. Проте через три дні експортне постачання електроенергії було відновлено. Більше того, з відновленням експорту білоруської електрики Україна наростила його імпорт до 900 мВт-год, при цьому це нарощування відбулося на тлі загального незначного спаду споживання електроенергії в Україні.