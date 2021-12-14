Снимайте маечки. Как продавцы и покупатели выполняют закон о запрете пластиковых пакетов

С 10 декабря начали действовать нормы Закона "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины". Корреспондент Фокуса сделал несколько контрольных закупок, выясняя, как продавцы адаптировались к новым нормам.

В магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и в сфере предоставления услуг запрещено бесплатное распространение пакетов со стенками толщиной до 50 микрометров, в их число входят тонкие, сверхтонкие и оксораскладные пластиковые пакеты. С 9 марта 2022 года запретят и платное распространение таких пакетов — кроме биоразлагаемых и сверхтонких пластиковых пакетов, предназначенных для упаковки и/или транспортировки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов, льда и используемых в качестве первичной упаковки. Они должны исчезнуть из оборота с 1 января 2023 года.

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Почти все супермаркеты подготовились к нововведениям так, как они сами поняли закон, и начали продавать фасовочные пакеты по своим ценам. Например, в сетях магазинов NOVUS, "Фора" и "Сільпо" пакеты-маечки продают по 10 копеек за штуку, в АТБ – по 9 и 12 копеек, в "Ашане" – по 6 копеек, в магазинах VARUS пакеты можно купить всего за 1 копейку. Ответственнее к закону отнеслись в METRO: там полностью отказались от пакетов-маечек и предлагают своим покупателям биоразлагаемые пакеты по цене в 1,5 грн за штуку. В небольших магазинах и ларьках запрет на распространение пакетов пока игнорируют, продавцы ссылаются на непонимание закона.

[ + – ] Информация о том, что минимальная цена пакета составит от 2 грн, прошла по всем СМИ Фото: pexels.com

Сделаем вид, что пакет вы купили

— Давайте сделаем вид, что пакет вы купили, — говорит продавец мясного магазина, вручая мне покупку.

— Пакет, в который вы кладете мясо, под запрет не попал, — объясняю я.

— Я ничего не понял в этом законе. Последовал примеру других: все продают пакеты, и я продаю, ну как "продаю" — только делаю вид, непонятно же, по какой цене их нужно продавать.

На стихийных рынках и ярмарках, которые разворачиваются по выходным в столице, некоторые торговцы наоборот не против подзаработать на пакетах, при этом обосновать ценообразование не могут.

— Пакет 2 гривны? – удивляюсь я. — Он биоразлагаемый?

— Обычный пакет, — отчеканивает продавец овощей.

— Почему же так дорого?

— Так ведь министры сказали, что минимальная цена 2 гривны.

— Когда они такое сказали?

— Вы что новости не читаете?! — нарочито удивляется продавец.

[ + – ] Скоро полиэтиленовые пакеты будут полностью запрещены Фото: pexels.com

Разночтения. Так сколько стоит пластиковый пакет?

Информация о том, что минимальная цена пакета составит от 2 грн, действительно недавно прошла по всем СМИ. Дело в том, что на сайте Минэкономики был размещен проект постановления правительства "Об установлении минимальных розничных цен на пластиковые пакеты". В документе предлагалось установить стоимость пластиковых пакетов толщиной более 50 микрометров в размере от 2 до 3 грн — это те пакеты, в которые обычно складывают покупки на кассах. Но Кабмин так и не утвердил этот проект, минимальные цены не были установлены. В любом случае, это постановление не затрагивает пакеты-маечки, которые намного тоньше 50 микрометров.

[ + – ] Постановление не затрагивает пакеты-маечки, которые намного тоньше 50 микрометров Фото: pexels.com

"По моему мнению, 2-3 грн — адекватная цена на одноразовый полиэтиленовый пакет до следующего этапа, когда в марте они будут полностью запрещены, кроме ограничений, определенных в законе. Кабмин мог утвердить перечь минимальных цен на пакеты всех категорий, но этого не сделали, поэтому магазины принялись сами выставлять цены на свое усмотрение. Сейчас можно купить пакет от 1 коп и даже до 2 грн в зависимости от магазина", — говорит Фокусу экоконсультант Анастасия Мартыненко, глава общественной организации Zero Waste Society.

В статье 2 Закона "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины" сказано: "Запрещается распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и услуг: сверхтонких пластиковых пакетов; тонких пластиковых пакетов; оксоразлагаемых пластиковых пакетов. 3 статья закона запрещает распространение пластиковых пакетов бесплатно. Но вступают эти статьи в силу в разное время: вторая с марта, а третья – уже сейчас.

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При этом Олег Савицкий, член правления общественной организации "Экодия", уточняет: непонимание закона не избавляет от ответственности. Поэтому, когда Госпродпотребслужба начнет проводить проверки, придется платить штрафы.

За нарушение запрета распространять тонкие, сверхтонкие и оксораскладные пластиковые пакеты полагаются штрафы от 8,5 тыс. до 17 тыс.грн, за повторное нарушение в течение трех лет – от 17 тыс. до 34 тыс. грн. За бесплатное распространение пластиковых пакетов – от 1,7 тыс. до 3,4 тыс.грн, за повторное нарушение в течение трех лет – от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн. Но, когда начнутся проверки, пока неясно.

Не только пластик. Что такое оксоразлагаемые пакеты

Помимо пластиковых пакетов закон запрещает оксоразлагаемые пакеты.

"Это пакеты, которые содержат специальную добавку (в основном так называемую "d2w"), помогающую им разложиться быстрее чем за 200-400 лет, а именно до трех лет. Однако разлагаться они будут на микропластик, то есть быстрее попадут в почву, воду и оттуда — в живые организмы. Так что их запрет — это очень правильное решение", — объясняет Анастасия Мартыненко.

Однако эксперт считает, что биопластиковые пакеты, которые разрешены, могут нанести такой же вред, как и обычные пластиковые.

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"По мнению многих европейских экспертов, биопластиковые пакеты – очень полезный инструмент для раздельного сбора органических отходов. То есть,они помогают сортировать отходы, а именно пищевые остатки, которых в нашем мусорном ведре около половины. Но для их компостирования нужны специальные мощности, которых в Украине сейчас нет, кроме станции компостирования во Львове, – отмечает Мартыненко. — Поэтому судьба биопластиковых пакетов такая же, как и обычных: они будут веками разлагаться на свалках, попадать в окружающую среду, висеть на деревьях, но при этом на них будет написано "био".

По словам экоконсультанта, оценка "жизненного цикла" биопластиковых пакетов показывает, что они вовсе не являются более экологичными. Сырье может быть частично или полностью растительное (кукурузный крахмал, сахарный тростник), но при этом в его состав входят вредные добавки и пластификаторы. К тому же у таких пакетов большой углеродный след, поскольку сырье для их изготовления везут, как правило, из Бразилии или Китая, при этом выращивают его, используя большое количество сельскохозяйственных химикатов.

[ + – ] Нет смысла заменять одно одноразовое другим. Важно сократить потребление одноразового вообще Фото: pexels.com

"Следовательно, нет смысла заменять одно одноразовое другим. Важно сократить потребление одноразового вообще, и максимально переходить на многократную более безопасную для здоровья упаковку", — заключает эксперт.