Знімайте маєчки. Як продавці та покупці виконують закон про заборону пластикових пакетів

З 10 грудня почали діяти норми Закону України "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". Кореспондент Фокусу зробив кілька контрольних закупівель, з'ясовуючи, як продавці адаптувалися до нових норм.

У магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та у сфері надання послуг заборонено безкоштовне розповсюдження пакетів зі стінками завтовшки до 50 мікрометрів, до них входять тонкі, надтонкі та оксорозкладні пластикові пакети. З 9 березня 2022 року заборонять і платне розповсюдження таких пакетів — крім біорозкладних та надтонких пластикових пакетів, призначених для пакування та/або транспортування свіжої риби, м'яса та продуктів з них, сипких продуктів, льоду та використовуваних як первинне пакування. Вони мають зникнути з обігу з 1 січня 2023 року.

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Майже всі супермаркети підготувалися до нововведень так, як вони самі зрозуміли закон, і почали продавати фасувальні пакети за своїми цінами. Наприклад, у мережах магазинів NOVUS, "Фора" та "Сільпо" пакети-майки продають по 10 копійок за штуку, в АТБ – по 9 та 12 копійок, в "Ашані" – по 6 копійок, у магазинах VARUS пакети можна придбати всього за 1 копійку. Відповідальніше до закону поставилися в METRO: там повністю відмовилися від пакетів-маєчок і пропонують своїм покупцям біорозкладні пакети за ціною 1,5 грн за штуку. У невеликих магазинах та кіосках заборону на розповсюдження пакетів поки що ігнорують, продавці посилаються на нерозуміння закону.

[ + – ] Інформація про те, що мінімальна ціна пакету становитиме від 2 грн, пройшла у всіх ЗМІ Фото: pexels.com

Вдамо, що пакет ви купили

— Давайте вдамо, що пакет ви придбали, — каже продавець м'ясної крамниці, вручаючи мені покупку.

— Пакет, у який ви кладете м'ясо, не потрапив під заборону, — поясню я.

— Я нічого не зрозумів у цьому законі. Наслідував приклад інших: усі продають пакети, і я продаю, ну як "продаю" — тільки роблю вигляд, незрозуміло ж, за якою ціною їх потрібно продавати.

На стихійних ринках та ярмарках, які розгортаються у вихідні у столиці, деякі торговці навпаки не проти підзаробити на пакетах, при цьому обґрунтувати ціноутворення не можуть.

— Пакет 2 гривні? – дивуюсь я. — Він біорозкладний?

— Звичайний пакет, — карбує продавець овочів.

— Чому ж так дорого?

— Адже міністри сказали, що мінімальна ціна 2 гривні.

— Коли вони сказали?

— Ви що новини не читаєте? — навмисне дивується продавець.

[ + – ] Незабаром поліетиленові пакети будуть повністю заборонені Фото: pexels.com

Різночитання. То скільки коштує пластиковий пакет?

Інформація про те, що мінімальна ціна пакету становитиме від 2 грн, справді нещодавно пройшла у всіх ЗМІ. Справа в тому, що на сайті Мінекономіки було розміщено проєкт постанови уряду "Про встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети". У документі пропонувалося встановити вартість пластикових пакетів завтовшки понад 50 мікрометрів у розмірі від 2 до 3 грн — це ті пакети, у які зазвичай складають покупки на касах. Але Кабмін так і не затвердив цей проєкт, мінімальних цін не було встановлено. У будь-якому випадку, ця постанова не зачіпає пакети-маєчки, які набагато тонші за 50 мікрометрів.

[ + – ] Постанова не зачіпає пакети-маєчки, які набагато тонші за 50 мікрометрів Фото: pexels.com

"На мою думку, 2-3 грн — адекватна ціна на одноразовий поліетиленовий пакет до наступного етапу, коли в березні вони будуть повністю заборонені, крім обмежень, визначених у законі. Кабмін міг затвердити перелік мінімальних цін на пакети всіх категорій, але цього не зробили. Тому магазини почали самі виставляти ціни на свій розсуд. Наразі можна придбати пакет від 1 коп і навіть до 2 грн залежно від магазину", — каже Фокусу екоконсультант Анастасія Мартиненко, голова громадської організації Zero Waste Society.

У статті 2 Закону "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" сказано: "Забороняється розповсюдження в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та послуг: надтонких пластикових пакетів; тонких пластикових пакетів; оксорозкладних пластикових пакетів. 3 стаття закону забороняє розповсюдження пластикових пакетів безкоштовно. Але ці статті набирають чинності в різний час: друга з березня, а третя – вже зараз.

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При цьому Олег Савицький, член правління громадської організації "Екодія" уточнює: нерозуміння закону не позбавляє відповідальності. Тому коли Держпродспоживслужба почне проводити перевірки, доведеться платити штрафи.

За порушення заборони поширювати тонкі, надтонкі та оксорозкладні пластикові пакети покладаються штрафи від 8,5 тис. до 17 тис. грн, за повторне порушення протягом трьох років – від 17 тис. до 34 тис. грн. За безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів – від 1,7 тис. до 3,4 тис. грн, за повторне порушення протягом трьох років – від 3,4 тис. до 8,5 тис. грн. Але коли почнуться перевірки, поки незрозуміло.

Не лише пластик. Що таке оксорозкладні пакети

Крім пластикових пакетів, закон забороняє оксорозкладні пакети.

"Це пакети, які містять спеціальну добавку (в основному так звану "d2w"), що допомагає їм розкластися швидше ніж за 200-400 років, а саме до трьох років. Проте розкладатимуться вони на мікропластик, тобто швидше потраплять у ґрунт, воду і звідти — у живі організми. Тож їхня заборона — це дуже правильне рішення", — пояснює Анастасія Мартиненко.

Проте експерт вважає, що біопластикові пакети, які дозволені, можуть завдати такої ж шкоди, як і звичайні пластикові.

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"На думку багатьох європейських експертів, біопластикові пакети – дуже корисний інструмент для роздільного збору органічних відходів. Тобто, вони допомагають сортувати відходи, а саме харчові залишки, яких у нашому відрі для сміття близько половини. Але для їх компостування потрібні спеціальні потужності, яких в Україні наразі немає, крім станції компостування у Львові, – зазначає Мартиненко. – Тому доля біопластикових пакетів така сама, як і звичайних: вони століттями розкладатимуться на звалищах, потраплятимуть у навколишнє середовище, висітимуть на деревах, але при цьому на них буде написано "біо".

За словами екоконсультанта, оцінка "життєвого циклу" біопластикових пакетів показує, що вони не є більш екологічними. Сировина може бути частково або повністю рослинна (кукурудзяний крохмаль, цукрова тростина), але при цьому до її складу входять шкідливі добавки та пластифікатори. До того ж такі пакети мають великий вуглецевий слід, оскільки сировину для їх виготовлення везуть, як правило, з Бразилії або Китаю, при цьому вирощують її, використовуючи велику кількість сільськогосподарських хімікатів.

[ + – ] Немає сенсу замінювати одне одноразове іншим. Важливо скоротити споживання одноразового взагалі Фото: pexels.com

"Отже, немає сенсу замінювати одне одноразове іншим. Важливо скоротити споживання одноразового взагалі і максимально переходити на багаторазове більш безпечне для здоров'я пакування", — підсумовує експерт.