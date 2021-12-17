В Украину прибыло еще одно судно с 82,5 тыс. тонн импортного угля

В конце декабря в Украину должен прибыть другой корабль класса "Панамакс" с 88 тыс. тонн топлива из Колумбии.

В международный порт Одессы "Южный" прибыло очередное судно с 82,5 тыс. тонн угля. Об этом информирует пресс-служба "Центрэнерго".

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По данным ведомства, судно "Kyoto star" с австралийским углем для украинских ТЭС пришвартовалось утром, 17 декабря, в 07:30.

Это уже третий корабль с импортным углем для нужд "Центрэнерго", которые пребывают в Украину.

Судно в течение нескольких часов будет проходить таможенные портовые операции, после чего корабль с углем начнут разгружать, а топливо отправят на склады электростанций компании.

В "Центрэнерго" также сообщили, что в конце декабря в Украину прибудет еще одна партия 88 тыс. тонн угля из Колумбии.

"Судно класса "Панамакс" Van Gogh находится на подходе к Гибралтару и прогнозируемо ожидается в Украине через 10 дней", — подытожили в пресс-службе.

В четверг, 16 декабря, для нужд ДТЭК в Украину прибыли еще два судна класса "Панамакс" с импортным углем из Колумбии и Соединенных Штатов. В компании отметили, что 131 тыс. тонн топлива в скором времени будут направлены на склады ТЭС.

Ранее Фокус в своей статье анализировал дефицит угля на украинских ТЭС и объяснял, как Украина может справиться с кризисом в энергетике.

Еще в одном материале Фокус поднимал вопрос веерных отключений электроэнергии и предупреждал, какие объекты первыми могут остаться без света из-за дефицита угля.