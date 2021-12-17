В Україну прибуло ще одне судно з 82,5 тис. тонн імпортного вугілля

Наприкінці грудня в Україну має прибути інший корабель класу "Панамакс" із 88 тис. тонн палива з Колумбії.

До міжнародного порту Одеси "Південний" прибуло чергове судно з 82,5 тис. тонн вугілля. Про це повідомляє пресслужба "Центренерго".

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За даними відомства, судно Kyoto star з австралійським вугіллям для українських ТЕС пришвартувалося вранці, 17 грудня, о 07:30.

Це вже третій корабель з імпортним вугіллям для потреб "Центренерго", які перебувають в Україні.

Судно протягом кількох годин проходитиме митні портові операції, після чого корабель з вугіллям почнуть розвантажувати, а паливо відправлять на склади електростанцій компанії.

У Центренерго також повідомили, що наприкінці грудня в Україну прибуде ще одна партія 88 тис. тонн вугілля з Колумбії.

"Судно класу "Панамакс" Van Gogh знаходиться на підході до Гібралтару та прогнозовано очікується в Україні за 10 днів", — підсумували в пресслужбі.

У четвер, 16 грудня, для потреб ДТЕК в Україну прибули ще два судна класу "Панамакс" з імпортним вугіллям із Колумбії та Сполучених Штатів. У компанії зазначили, що 131 тис. тонн палива незабаром буде спрямовано на склади ТЕС.

Раніше Фокус у своїй статті аналізував дефіцит вугілля на українських ТЕС і пояснював, як Україна може впоратися з кризою в енергетиці.

Ще в одному матеріалі Фокус порушував питання віялових відключень електроенергії та попереджав, які об'єкти першими можуть залишитися без світла через дефіцит вугілля.