Украина заключила с Венгрией соглашение на импорт газа в обход "Газпрома" с 2022 года

Объем поставок топлива из европейской страны, как рассказали в "ГТС Украины", может достичь 8 миллионов кубометров в сутки.

Оператор ГТС Украины заключил с оператором газотранспортной системы Венгрии FGSZ соглашение, которое позволит импортировать в Украину до 8 млн куб. м природного газа в сутки с 1 января 2022 года. Таким образом поставки топлива из Венгрии увеличатся на треть. Об этом сообщил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

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По словам руководителя компании, соглашение позволило открыть Украине доступ к СПГ-терминалу на хорватском острове Крк, а также нарастить мощности поставок с уже имеющихся 27 млн куб. м в сутки до 35 млн куб. м. Такое увеличение гарантированных мощностей импорта газа из Европы стало самым большим с 2014 года.

В компании отметили, что первые три месяца поставки по этому соглашению будут выполняться в тестовом режиме. Первый дневной аукцион на закупку мощностей состоится уже 31 декабря, а распределение месячной мощности на февраль 2022 года пройдет 17 января.

В 2021 году Украина импортировала из Венгрии 90% газа виртуальным реверсом. Общая мощность импорта газа из стран ЕС на данный момент составляет 287,2 млн куб. м газа в сутки.

Напомним, этому соглашению предшествовало заключение 27 сентября между Венгрией и российским "Газпромом" сделки на транзит газа в обход Украины.

В свою очередь МИД Украины раскритиковал соглашение Будапешта и Москвы и заявил, что обжалует документ в Европейской комиссии.

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