Украина заключила с Венгрией соглашение на импорт газа в обход "Газпрома" с 2022 года
Объем поставок топлива из европейской страны, как рассказали в "ГТС Украины", может достичь 8 миллионов кубометров в сутки.
Оператор ГТС Украины заключил с оператором газотранспортной системы Венгрии FGSZ соглашение, которое позволит импортировать в Украину до 8 млн куб. м природного газа в сутки с 1 января 2022 года. Таким образом поставки топлива из Венгрии увеличатся на треть. Об этом сообщил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.
По словам руководителя компании, соглашение позволило открыть Украине доступ к СПГ-терминалу на хорватском острове Крк, а также нарастить мощности поставок с уже имеющихся 27 млн куб. м в сутки до 35 млн куб. м. Такое увеличение гарантированных мощностей импорта газа из Европы стало самым большим с 2014 года.
В компании отметили, что первые три месяца поставки по этому соглашению будут выполняться в тестовом режиме. Первый дневной аукцион на закупку мощностей состоится уже 31 декабря, а распределение месячной мощности на февраль 2022 года пройдет 17 января.
В 2021 году Украина импортировала из Венгрии 90% газа виртуальным реверсом. Общая мощность импорта газа из стран ЕС на данный момент составляет 287,2 млн куб. м газа в сутки.
Напомним, этому соглашению предшествовало заключение 27 сентября между Венгрией и российским "Газпромом" сделки на транзит газа в обход Украины.
В свою очередь МИД Украины раскритиковал соглашение Будапешта и Москвы и заявил, что обжалует документ в Европейской комиссии.
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