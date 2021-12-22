Україна уклала з Угорщиною угоду на імпорт газу в обхід "Газпрому" з 2022 року

Обсяг постачання палива з європейської країни, як розповіли у "ГТС України", може досягти 8 мільйонів кубометрів на добу.

Оператор ГТС України уклав з оператором газотранспортної системи Угорщини FGSZ угоду, яка дозволить імпортувати в Україну до 8 млн. куб. м природного газу на добу з 1 січня 2022 року. Таким чином, постачання палива з Угорщини збільшиться на третину. Про це повідомив генеральний директор оператора ГТС України Сергій Макогон.

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За словами керівника компанії, угода дозволила відкрити Україні доступ до ЗПГ-терміналу на хорватському острові Крк, а також наростити потужності поставок з 27 млн куб. м на добу до 35 млн. куб. м. Таке збільшення гарантованих потужностей імпорту газу з Європи стало найбільшим із 2014 року.

У компанії зазначили, що перші три місяці поставки за цією угодою виконуватимуться в тестовому режимі. Перший денний аукціон на закупівлю потужностей відбудеться вже 31 грудня, а розподіл місячної потужності на лютий 2022 року відбудеться 17 січня.

2021 року Україна імпортувала з Угорщини 90% газу віртуальним реверсом. Загальна потужність імпорту газу з країн ЄС зараз становить 287,2 млн. куб. м газу на добу.

Нагадаємо, цій угоді передувало укладання 27 вересня між Угорщиною та російським "Газпромом" угоди на транзит газу в обхід України.

Зі свого боку МЗС України розкритикувало угоду Будапешта і Москви і заявило, що оскаржить документ у Європейській комісії.

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