Не хватает 10 млрд кубометров. В РФ отметили рекордно низкие запасы газа в Украине

В "Газпроме" заявили, что компания полностью выполнила обязательства перед Украиной, а в правительстве допустили остановку транзита в дальнейшем.

В украинских подземных газовых хранилищах осталось менее 14 млрд кубометров природного газа. Такие показатели уровня заполненности хранилищ говорят о том, что Украина столкнулась с исторически низкими запасами газа, которые на 10 млрд кубометров меньше уровня предыдущего года. Об этом 29 декабря заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во время совещания с Владимиром Путиным.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

При этом он отметил, что российская компания в полном объеме выполнила все обязательства по транзиту газа через Украину.

"Газпром" полностью исполнил свои обязательства по контракту на транзит газа через территорию Украины. Наш плановый объем — 40 млрд кубометров газа. Сегодня мы протранзитировали через территорию Украины уже 41,5 млрд кубометров", — сказал он.

В свою очередь глава правления Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что в украинских газовых хранилищ действительно находится 14,5 млрд кубометров газа, однако этот показатель на 5% больше обычных запасов.

"В настоящее время в хранилищах у нас 14,5 млрд кубометров газа. Это на 5% больше нормальных запасов, например, в период 2014—2018 годов", — сказал он.

По его словам, с учетом нынешних показателей потребления в соотношении с собственной добычей газа оказывается, что эта разница составляет 5,1 млрд кубометров, что полностью покрывает дефицит. Более того, Витренко считает, что при таком уровне запасов еще есть "возможность для импорта".

"У нас есть возможность импортировать газ из разных европейских стран – Польши, Венгрии, Словакии, сейчас просчитывается вариант импорта из Румынии", – заявил он.

Ранее сообщалось, что собственная добыча природного газа, которая составляет около 20 млрд кубометров, удовлетворяет около 2/3 потребностей украинского рынка. Однако в последние несколько лет объемы добычи газа в Украине снижаются. Поэтому перед Украиной стоит задача увеличить объем собственной добычи газа. В Украине планировали повысить собственную добычу голубого топлива до 27,6 млрд кубометров, снизив при этом показатель потребление газа.

В то же время транзит российского газа через территорию Украины могут остановить, если не будет заявок от покупателей "Газпрома". Поэтому Украине нужно предложить выгодные экономические условия и техническое состояние ГТС, чтобы после 2024 года "Газпром" забронировал ее мощности.