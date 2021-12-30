Бракує 10 млрд кубометрів. У РФ відзначили рекордно низькі запаси газу в Україні

У "Газпромі" заявили, що компанія повністю виконала зобов'язання перед Україною, а в уряді допустили зупинку транзиту надалі.

В українських підземних газових сховищах залишилося менше 14 млрд кубометрів природного газу. Такі показники рівня заповненості сховищ говорять про те, що Україна зіткнулася з історично низькими запасами газу, які на 10 млрд кубометрів менші за рівень попереднього року. Про це 29 грудня заявив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер під час наради з Володимиром Путіним.

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При цьому він зазначив, що російська компанія в повному обсязі виконала всі зобов'язання щодо транзиту газу через Україну.

"Газпром" повністю виконав свої зобов'язання щодо контракту на транзит газу через територію України. Наш плановий обсяг – 40 млрд кубометрів газу. Сьогодні ми протранзитували через територію України вже 41,5 млрд кубометрів", — сказав він.

У свою чергу голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко заявив, що в українських газових сховищ дійсно перебуває 14,5 млрд кубометрів газу, проте цей показник на 5% більший за звичайні запаси.

"Наразі в сховищах у нас 14,5 млрд кубометрів газу. Це на 5% більше за нормальні запаси, наприклад, у період 2014—2018 років", — сказав він.

За його словами, з урахуванням нинішніх показників споживання в співвідношенні з власним видобутком газу виявляється, що ця різниця становить 5,1 млрд кубометрів, що повністю покриває дефіцит. До того ж Вітренко вважає, що за такого рівня запасів ще є "можливість для імпорту".

"У нас є можливість імпортувати газ із різних європейських країн — Польщі, Угорщини, Словаччини, зараз прораховується варіант імпорту з Румунії", — заявив він.

Раніше повідомлялося, що власний видобуток природного газу, який становить близько 20 млрд кубометрів, задовольняє близько 2/3 потреб українського ринку. Проте останні кілька років обсяги видобутку газу в Україні знижуються. Тому перед Україною стоїть завдання збільшити обсяг власного видобутку газу. В Україні планували підвищити власний видобуток блакитного палива до 27,6 млрд кубометрів, знизивши при цьому показник споживання газу.

У той же час транзит російського газу через територію України можуть зупинити, якщо не буде заявок від покупців "Газпрому". Тому Україні потрібно запропонувати вигідні економічні умови та технічний стан ГТС, аби після 2024 року "Газпром" забронював її потужності.