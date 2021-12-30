Налог на сахар. Радуцкий призвал бороться с диабетом у украинцев фискальными методами

Депутат от "Слуги народа" привел в пример страны, которые ввели акциз на сладкие напитки с целью борьбы с ожирением и сахарным диабетом. В некоторых из них акциз достигает 45%.

Введение нового налога инициирует председатель Комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. Употребление газированных напитков с большим содержанием сахара негативно сказывается на здоровье украинцев, особенно детей, утверждает депутат на своей странице в Facebook.

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Народный избранник считает, что треть украинских детей довольно часто употребляет сладкую газировку. К тому же большинство родителей не возражают, чтобы их дети пили такую воду или сладкие пакетированные соки, что серьезно отражается на их здоровье.

"Не удивительно, что сахарный диабет в Украине активно "молодеет". В последние годы наблюдается очень значительный прирост заболеваемости среди детей школьного и дошкольного возраста", — отмечает депутат.

Бороться с этим "слуга народа" предлагает введением нового налога на сладкие напитки.

"Согласно докладу ВОЗ, увеличение цены на сладкие напитки даже на 20% приводит к снижению их потребления и способствует переходу потребителей на более здоровые альтернативы", – утверждает парламентарий.

Как свидетельствует опыт Франции, Великобритании и других европейских стран, пишет Радуцкий, производители довольно быстро адаптируются к новым правилам – уменьшают содержание сахара в напитках до уровня, позволяющего избегать уплаты акциза. Подобный налог существует в 65 государствах, утверждает "слуга народа" — от Мексики до Южно-Африканской Республики. К перечню этих стран присоединилась Польша, Казахстан и Израиль. С 2025 года акциз в Казахстане будет составлять 45%.

Площадкой для диалога и обсуждения законодательных инициатив должен послужить комитет Радуцкого.

"Предлагаю коллегам депутатам совместно с экономическими экспертами, диетологами, педагогами, представителями родительских организаций обсудить эту важную тему", — написал "слуга народа".

Стоит отметить, что в прошлом месяце Верховная Рада приняла нашумевший закон № 5600, который приведет к повышению многих акцизов и налогов, а также росту цен на многие группы товаров. Как было указано в пояснительной записке к принятому закону, ресурсные налоги и сборы не повышались свыше 5 лет и парламентарии исправили это. Согласно новому закону, предстоит индексация ставок акцизного налога на алкоголь, табак, экологию (топливо), а также рост рентной платы за пользование недрами, водой, лесными ресурсами. В части табачных изделий доработана норма про электронные сигареты, по алкоголю – чем крепче напиток, тем выше акциз, и, по предварительным оценкам, акциз увеличит цену алкогольных напитков примерно на 5%.

Ранее Фокус рассказывал, что почти 68% доходов государства обеспечивают простые украинцы, уплачивая прямые налоги (подоходный), косвенные в цене товара (НДС и акциз). Кроме того, новый налог на Google может ударить по доходам онлайн изданий, выживающих благодаря баннерной рекламе.