Податок на цукор. Радуцький закликав боротися з діабетом в українців фіскальними методами

Депутат від "Слуги народу" навів приклад країни, які запровадили акциз на солодкі напої з метою боротьби з ожирінням і цукровим діабетом. У деяких із них акциз сягає 45%.

Введення нового податку ініціює голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Вживання газованих напоїв із великим вмістом цукру негативно позначається на здоров'ї українців, особливо дітей, стверджує депутат на своїй сторінці у Facebook.

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Народний обранець вважає, що третина українських дітей досить часто вживає солодкі газовані напої. До того ж більшість батьків не заперечують, щоб їхні діти пили таку воду чи солодкі пакетовані соки, що серйозно відбивається на їхньому здоров'ї.

"Не дивно, що цукровий діабет в Україні активно "молодіє". Останніми роками спостерігається дуже значний приріст захворюваності серед дітей шкільного та дошкільного віку", — зазначає депутат.

Боротися з цим "слуга народу" пропонує запровадження нового податку на солодкі напої.

"Згідно з доповіддю ВООЗ, збільшення ціни на солодкі напої навіть на 20% призводить до зниження їх споживання та сприяє переходу споживачів на здоровіші альтернативи", — стверджує парламентарій.

Як свідчить досвід Франції, Великої Британії й інших європейських країн, пише Радуцький, виробники досить швидко адаптуються до нових правил — зменшують вміст цукру в напоях до рівня, що дозволяє уникати сплати акцизу. Подібний податок існує в 65 державах, стверджує "слуга народу" — від Мексики до Південно-Африканської Республіки. До переліку цих країн приєдналася Польща, Казахстан та Ізраїль. Із 2025 року акциз у Казахстані становитиме 45%.

Майданчиком для діалогу й обговорення законодавчих ініціатив має стати комітет Радуцького.

"Пропоную колегам депутатам спільно з економічними експертами, дієтологами, педагогами, представниками батьківських організацій обговорити цю важливу тему", — написав "слуга народу".

Варто зазначити, що минулого місяця Верховна Рада ухвалила гучний закон №5600, який призведе до підвищення багатьох акцизів і податків, а також зростання цін на багато груп товарів. Як було зазначено в пояснювальній записці до ухваленого закону, ресурсні податки та збори не підвищувалися понад 5 років, і парламентарі виправили це. Згідно з новим законом, має бути індексація ставок акцизного податку на алкоголь, тютюн, екологію (паливо), а також зростання рентної плати за користування надрами, водою, лісовими ресурсами. У частині тютюнових виробів доопрацьовано норму про електронні сигарети, з алкоголю – чим міцніший напій, тим вищий акциз, і, за попередніми оцінками, акциз збільшить ціну алкогольних напоїв приблизно на 5%.

Раніше Фокус розповідав, що майже 68% доходів держави забезпечують прості українці, сплачуючи прямі податки (прибутковий), непрямі в ціні товару (ПДВ й акциз). Крім того, новий податок на Google може вдарити по доходах онлайн видань, які виживають завдяки банерній рекламі.