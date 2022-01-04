В Кабмине рассказали, получит ли Украина "промышленный безвиз" с ЕС в 2022 году

Уже летом проверка готовности страны к заключению договора будет завершена, тем временем экспорт украинских товаров в ЕС продолжает расти.

В 2022 году Евросоюз и Украина могут начать официальные переговоры по "промышленному безвизу", однако заключения соответствующего соглашения в этом году ожидать не стоит. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила вице-премьер — министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

Так, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли заключено соглашение на саммите Украина-ЕС в этом году, Стефанишина ответила отрицательно, добавив, что вернуться к вопросу о конкретных датах можно будет только ближе к лету. Министр добавила, что этим летом миссии, которые оценивают готовность страны к подписанию "промышленного безвиза", завершают свою работу.

По словам Стефанишиной, она ожидает, что в 2022 году начнутся официальные переговоры касательно заключения этого соглашения. При этом отвечая на вопрос о том, думает ли министр, что "безвиз" может быть подписан в 2022 году, она отвергла такую возможность.

"Промышленный безвиз" или Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA) предусматривает признание соответствия украинских стандартов регулирования и оценки промышленных товаров европейским. После подписания соглашения украинские производители на территории Украины смогут получать документы, необходимые для поставки своих товаров на территорию ЕС. На данный момент, чтобы получить разрешение, украинским компаниям необходимо обращаться к официальному представителю-резиденту ЕС.

В то же время, когда украинские производители захотят импортировать в страну европейское оборудование, запрашивать на это разрешение у украинских регуляторов будет не нужно, так как в этом случае сертификата Евросоюза о соответствии стандартам будет достаточно.

Ожидается, что на первом этапе "безвиз" будет работать в отношении продукции, производимой в секторах низковольтного электрооборудования, электромагнитной совместимости оборудования и машин. В дальнейшем этот перечень может быть расширен.

Экспорт в страны ЕС в период с января по сентябрь 2021 года, по данным Государственной службы статистики, составил 19,43 миллиарда долларов, что на 54,2% больше по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году. Доля торговли с ЕС в общем объеме экспорта Украины достигла 40,2%.

За этот период Украина больше всего экспортировала в Евросоюз:

недрагоценные металлы — черные металлы, медь, никель, алюминий и др. (4,85 млрд долларов);

минеральные продукты — руды, шлак, зола, топливо (3,1 млрд долларов);

продукты растительного происхождения — зерно, плоды и орехи, семена, масло и др. (2,4 млрд долларов);

машины, оборудование и механизмы, электротехника — реакторы, ядерные котлы и др. (2,39 млрд долларов);

жиры и масла животного или растительного происхождения (1,5 мдрд долларов);

древесину и изделия из нее (1,07 млрд долларов).

Отметим, что в ноябре 2021 года замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка утверждал, что "промышленный безвиз" может быть заключен уже в этом году. Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что страна стремится подписать соглашение на саммите Украина-ЕС, который пройдет в 2022 году.

Напомним, 12 октября в Киеве было подписано соглашение об "открытом небе" между ЕС и Украиной, которое предусматривает открытие новых авианаправлений и снижение цен на билеты.

Однако, по состоянию на 1 декабря, документ не вступил в силу, так как стороны-подписанты не прошли соответствующие национальные процедуры.