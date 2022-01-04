У Кабміні розповіли, чи Україна отримає "промисловий безвіз" із ЄС у 2022 році

Влітку перевірка готовності країни до укладення договору буде завершена, тим часом експорт українських товарів до ЄС продовжує зростати.

У 2022 році Євросоюз і Україна можуть розпочати офіційні переговори щодо "промислового безвізу", проте укладання відповідної угоди цього року очікувати не варто. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила віцепрем'єр-міністер із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

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Так, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи буде укладено угоду на саміті Україна-ЄС цього року, Стефанішина відповіла негативно, додавши, що повернутись до питання про конкретні дати можна буде лише ближче до літа. Міністр додала, що цього літа місії, які оцінюють готовність країни до підписання "промислового безвізу", завершують свою роботу.

За словами Стефанішиної, вона очікує, що у 2022 році розпочнуться офіційні переговори щодо укладання цієї угоди. При цьому, відповідаючи на запитання, чи думає міністр, що "безвіз" може бути підписаний у 2022 році, вона відкинула таку можливість.

"Промисловий безвіз" або Угода про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (ACAA) передбачає визнання відповідності українських стандартів регулювання й оцінки промислових товарів європейським. Після підписання угоди українські виробники на території України матимуть змогу отримувати документи, необхідні для постачання своїх товарів на територію ЄС. Наразі, щоб отримати дозвіл, українським компаніям необхідно звертатися до офіційного представника-резидента ЄС.

У той же час, коли українські виробники захочуть імпортувати в країну європейське обладнання, вимагати на це дозвіл в українських регуляторів буде не потрібно, тому що в цьому випадку сертифіката Євросоюзу щодо відповідності стандартам буде достатньо.

Очікується, що на першому етапі "безвіз" працюватиме щодо продукції, що виробляється в секторах низьковольтного електрообладнання, електромагнітної сумісності обладнання та машин. Надалі цей список може бути розширений.

Експорт до країн ЄС у період із січня по вересень 2021 року, за даними Державної служби статистики, склав 19,43 мільярда доларів, що на 54,2% більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Частка торгівлі з ЄС у загальному обсязі експорту України сягнула 40,2%.

За цей період Україна найбільше експортувала до Євросоюзу:

недорогоцінні метали — чорні метали, мідь, нікель, алюміній та ін. (4,85 млрд доларів);

мінеральні продукти – руди, шлак, зола, паливо (3,1 млрд доларів);

продукти рослинного походження — зерно, плоди та горіхи, насіння, олія та ін. (2,4 млрд доларів);

машини, обладнання та механізми, електротехніка — реактори, ядерні котли та ін. (2,39 млрд доларів);

жири й олії тваринного або рослинного походження (1,5 мдрд доларів);

деревину та вироби з неї (1,07 млрд доларів).

Зазначимо, що в листопаді 2021 року заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка стверджував, що "промисловий безвіз" може бути укладений вже цього року. Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що країна прагне підписати угоду на саміті Україна-ЄС, який пройде у 2022 році.

Нагадаємо, 12 жовтня в Києві було підписано угоду про "відкрите небо" між ЄС і Україною, яка передбачає відкриття нових авіанапрямів і зниження цін на квитки.

Проте, станом на 1 грудня, документ не набув чинності, оскільки сторони-підписанти не пройшли відповідних національних процедур.