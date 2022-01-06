Олигарх на 2 гектарах. Сколько заплатят фермеры по новому закону 5600

Благодаря "антиолигархическому" законопроекту, налоговая нагрузка на фермеров может вырасти в пять раз. Платить придется даже если аграрий получил убыток.

Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений" увеличит суммы налогов для мелкого агробизнеса. Об этом говорится в статье Фокуса "В новый год — с новыми налогами. Что меняет закон №5600 для граждан и бизнеса".

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"Налоговый" законопроект Верховная Рада Украины приняла во втором чтении 30 ноября, за него проголосовали 255 народных депутатов.

Документ обязывает платить налог на прибыль, если фермер получил доход с собранного урожая на участке до 2 га. Если сумма дохода превысит 12 минимальных зарплат (78 тысяч гривен в следующем году – ред.), то фермер заплатит налог на доходы физических лиц (18%) и военный сбор 1,5%.

[ + – ] Агробизнес будет платить больше налогов Фото: Getty Images

Сферы животноводства нововведения не коснутся, отметил автор материала.

Адвокат, партнер АО "Ассирия" Дмитрий Куцевол отметил, что налоговая нагрузка на фермеров в среднем возрастет с 300 до 1500 гривен за гектар.

Также закон сужает возможности для определенных категорий сельхозпроизводителей пользоваться упрощенной системой налогообложения, поэтому многие уйдут работать в тень, сказал адвокат.

По словам старшего юриста ЮФ "Антика" Александра Третьякова, остается невыясненным вопрос, что делать производителю, если в результате деятельности он понес убытки.

"Новый налог для фермеров превращается из налогового обязательства в "дань" – не важно, что у тебя случилось, заплатить государству минимальную таксу ты обязан", – подчеркнул он.

Отметим, что законопроект №5600 с 2023 года вводит обязательный ежегодный платеж на землю — 4% от ее нормативно-денежной оценки. Его заплатят владельцы участков площадью от 50 соток.

Фокус ранее писал о семи ключевых законов 2021 года, которые повлияют на экономику Украины.