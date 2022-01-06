Олігарх на 2 га. Скільки заплатять фермери за новим законом 5600

Завдяки "антиолігархічному" законопроєкту, податкове навантаження на фермерів може зрости вп'ятеро. Платити доведеться навіть якщо аграрій зазнав збитків.

Законопроєкт №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" збільшить суми податків для дрібного агробізнесу. Про це йдеться у статті Фокусу "У новий рік — із новими податками. Що змінює закон №5600 для громадян і бізнесу".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Податковий" законопроєкт Верховна Рада України ухвалила в другому читанні 30 листопада, за нього проголосували 255 народних депутатів.

Документ зобов'язує сплачувати податок на прибуток, якщо фермер отримав дохід із зібраного врожаю на ділянці до 2 га. Якщо сума доходу перевищить 12 мінімальних зарплат (78 тисяч гривень наступного року — ред.), то фермер заплатить податок на доходи фізичних осіб (18%) та військовий збір 1,5%.

[ + – ] Агробізнес платитиме більше податків Фото: Getty Images

Сфери тваринництва нововведення не зачеплять, зазначив автор матеріалу.

Адвокат, партнер АТ "Ассирія" Дмитро Куцевол зазначив, що податкове навантаження на фермерів здебільшого зросте з 300 до 1 500 гривень за гектар.

Також закон звужує можливості для певних категорій сільгоспвиробників користуватися спрощеною системою оподаткування, тому багато хто піде працювати в тінь, сказав адвокат.

За словами старшого юриста ЮФ "Антика" Олександра Третьякового, залишається нез'ясованим питання, що робити виробнику, якщо внаслідок діяльності він зазнав збитків.

"Новий податок для фермерів перетворюється з податкового зобов'язання на "данину" — не важливо, що в тебе трапилося, заплатити державі мінімальну таксу ти зобов'язаний", — наголосив він.

Зазначимо, що законопроєкт №5600 з 2023 року запроваджує обов'язковий щорічний платіж на землю — 4% її нормативно-грошової оцінки. Його заплатять власники ділянок площею 50 соток.

Фокус раніше писав про сім ключових законів 2021 року, які вплинуть на економіку України.