Новый закон №5600. Что изменится при начислении НДС

Право на включение в налоговый кредит суммы НДС на основании зарегистрированных налоговых накладных будет сохраняться не 1095, а в течение 365 дней.

Новый закон №5600, вступивший в силу с 1 января 2022, предусматривает новый механизм налогообложения налогом на добавленную стоимость. Существенное изменение, по мнению экспертов Фокуса, заключается в том, что срок регистрации расчета корректировки в налоговую накладную сокращен с 1095 календарных дней до 365.

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Фактически был сокращен срок отражения в текущей декларации налогового кредита (НК) до 365 календарных дней.

Кроме этого в законе внесены следующие изменения относительно НДС, а именно:

изменены сроки по включению в налоговый кредит зарегистрированных налоговых накладных до 365 календарных дней;

временно до 01.01.2026 г. вводится кассовый метод учета для поставки электроэнергии;

распространен кассовый метод также на поставку жилищно-коммунальных услуг, в пределах которых начисляется плата за абонентское обслуживание;

приведены в соответствие коды УКТ ВЭД в новую редакцию Таможенного тарифа Украины;

освобождены от НДС вторые и последующие поставки табачных изделий, табака и промышленных заменителей табака, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, для которых установлены максимальные розничные цены;

продлены до 01.01.2025 г. льготы по рассрочке НДС при ввозе оборудования.

По словам старшего юриста ЮФ "Антика" Александра Третьякова, пока сложно говорить о том, насколько нововведения практически отразятся на налогоплательщиках.

"Наиболее интересным тут является то, что не совсем понятна логика и причина этого изменения – ведь установленные ранее 1095 дней коррелировали с таким же сроком давности для налоговых претензий", — отметил специалист.

Ранее Фокус разобрался, какие нововведения ожидают украинцев в первом месяце 2022 года. Изменения произойдут в пенсионной системе, в Налоговом кодексе Украины, а также будут пересмотрены тарифы на коммунальные услуги.

С 1 января 2022 будут штрафовать ФОПов, которые работают без кассовых аппаратов. За каждую транзакцию без фискализации предпринимателю грозит штраф в размере 100% от суммы чека при первой незаконной операции и 150% — при второй.