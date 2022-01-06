Новий закон №5600. Що зміниться при нарахуванні ПДВ

Право на включення до податкового кредиту суми ПДВ на підставі зареєстрованих податкових накладних зберігатиметься не 1095, а протягом 365 днів.

Новий закон №5600, який набув чинності з 1 січня 2022 року, передбачає новий механізм оподаткування податком на додану вартість. Істотна зміна, на думку експертів Фокусу, полягає в тому, що термін реєстрації розрахунку коригування в податкову накладну скорочено з 1095 календарних днів до 365.

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Фактично було скорочено термін відображення в поточній декларації податкового кредиту (ПК) до 365 календарних днів.

Крім цього, в законі внесено такі зміни щодо ПДВ, а саме:

змінено терміни щодо включення до податкового кредиту зареєстрованих податкових накладних до 365 календарних днів;

тимчасово до 01.01.2026 р. запроваджується касовий метод обліку для постачання електроенергії;

поширений касовий метод також на постачання житлово-комунальних послуг, у яких нараховується плата за абонентське обслуговування;

приведено у відповідність коди УКТ ЗЕД до нової редакції Митного тарифу України;

звільнено від ПДВ друге та подальше постачання тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для яких встановлено максимальні роздрібні ціни;

продовжено до 01.01.2025 р. пільги з виплат ПДВ при ввезенні обладнання.

За словами старшого юриста ЮФ "Антика" Олександра Третьякова, поки що складно говорити про те, наскільки нововведення практично позначаться на платниках податків.

"Найцікавішим тут є те, що не зовсім зрозуміла логіка та причина цієї зміни — адже встановлені раніше 1095 днів корелювали з таким самим терміном давності для податкових претензій", — зазначив фахівець.

Раніше Фокус розібрався, які нововведення очікують українців у першому місяці 2022 року. Зміни відбудуться в пенсійній системі, у Податковому кодексі України, а також будуть переглянуті тарифи на комунальні послуги.

Із 1 січня 2022 року будуть штрафувати ФОПів, які працюють без касових апаратів. За кожну транзакцію без фіскалізації підприємцю загрожує штраф у розмірі 100% від суми чека за першої незаконної операції та 150% — за другої.