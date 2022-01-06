Закон 5600 установил новую формулу расчета НДС для табачных изделий: что известно

Теперь НДС будет начисляться не на базе фактической цены продажи табачных изделий, а на основании максимальной розничной цены.

Закон №5600, который был подписан президентом Украины 20 декабря 2021, предусматривает новые правила в налогообложении табачных изделий. НДС для табачных изделий будет в любом случае начисляться на основании максимальной розничной цены (МРЦ), а не на базе фактической цены продажи, говорится в статье Фокуса "В новый год — с новыми налогами. Что меняет закон №5600 для граждан и бизнеса".

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Со вступлением в силу нового закона на производителей и импортеров возлагается налоговая обязанность по уплате НДС и акцизного налога с розничной продажи с учетом МРЦ, которые будут установлены на:

сигары, включительно с сигарами с отрезанными концами, с содержимым табака;

изделиями, содержащими табак для электрического нагревания (ТСЭН) с помощью подогрева с электронным управлением;

табачные экстракты и эссенции, кроме ТСЭН;

жидкости, которые используются в электронных сигаретах.

Также законом предусмотрено ведение Единого реестра лицензиатов по производству табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

По мнению старшего юриста ЮФ "Антика" Александра Третьякова, нововведение увеличит налоговую нагрузку для производителей и оптовых торговцев, что снова приведет к увеличению стоимости табачных изделий, поскольку эти затраты будут традиционно переложены на конечных потребителей.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла законопроект №4358, который предусматривает запрет курения электронных сигарет в общественных местах. Курильщикам электронных сигарет будет запрещено их использовать в общественных местах и на работе.

Власти Новой Зеландии развернули антитабачную кампанию и заявили о планах запретить продажу сигарет всем тем, кто родился после 2008 года. После вступления закона в силу все граждане страны младше 2008 года рождения не смогут приобрести табачные изделия в течение всей свое жизни.