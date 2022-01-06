Закон 5600 встановив нову формулу розрахунку ПДВ для тютюнових виробів: хто платитиме

Тепер ПДВ нараховуватиметься не на базі фактичної ціни продажу тютюнових виробів, а на підставі максимальної роздрібної ціни.

Закон №5600, який був підписаний президентом України 20 грудня 2021 року, передбачає нові правила в оподаткуванні тютюнових виробів. ПДВ для тютюнових виробів у будь-якому разі нараховуватиметься на підставі максимальної роздрібної ціни (МРЦ), а не на базі фактичної ціни продажу, йдеться у статті Фокуса "У новий рік — з новими податками. Що змінює закон №5600 для громадян та бізнесу".

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З набранням чинності новим законом на виробників та імпортерів покладається податковий обов'язок зі сплати ПДВ та акцизного податку з роздрібного продажу з урахуванням МРЦ, які будуть встановлені на:

цигарки, включаючи сигари з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну;

виробами, що містять тютюн для електричного нагрівання (ТСЕН) за допомогою підігріву з електронним керуванням;

тютюнові екстракти та есенції, крім ТСЕН;

рідини, що використовуються в електронних сигаретах.

Також законом передбачено ведення Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва тютюнових виробів та рідин, які використовуються в електронних сигаретах.

На думку старшого юриста ЮФ "Антика" Олександра Третьякова, нововведення збільшить податкове навантаження для виробників та гуртових торговців, що знову призведе до збільшення вартості тютюнових виробів, оскільки ці витрати будуть традиційно переведені на кінцевих споживачів.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №4358, який передбачає заборону куріння електронних сигарет у громадських місцях. Курцям електронних сигарет буде заборонено їх використовувати у громадських місцях та на роботі.

Влада Нової Зеландії розгорнула антитютюнову кампанію і заявила про плани заборонити продаж цигарок усім тим, хто народився після 2008 року. Після набуття чинності законом всі громадяни країни молодші 2008 року народження не зможуть придбати тютюнові вироби протягом усього свого життя.