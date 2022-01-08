В Украине вступили в силу новые налоги на недвижимость: кому придется заплатить 18%

Налогоплательщику не нужно платить, если в течение года он продает только один объект недвижимости, который был в его собственности минимум 36 месяцев.

С 1 января в Украине вступили в силу новые налоговые ставки на продажу квартир и домов. Об этом информирует пресс-служба Главного управления Госналоговой службы в Киевской области.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

Изменения в налогообложении были прописаны в "налоговом законопроекте" №5600, который Верховная Рада во втором чтении утвердила 30 ноября 2021 года.

Новые нормы, внесенные в Налоговый кодекс, затронут тех граждан, которые продают более двух объектов недвижимости в один отчетный (налоговый — ред.) год.

Налоговые ставки не будут применяться за продажу:

одного жилого дома, квартиры или комнаты в течение года;

земельного участка сельскохозяйственного назначения, который был получен налогоплательщиком в собственность в процессе приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий.

Каждый объект недвижимости должен быть в собственности налогоплательщика минимум 36 месяцев, иначе владельцу придется уплатить в бюджет налог. Как напоминают в Госналоговой службе, такая норма о нахождении в собственности не будет распространяться на недвижимость, которую граждане получили в качестве наследства.

При условии, что человек продает второй объект недвижимости за год, для него предусмотрен подоходный налог в размере 5%. Если продается три и больше объектов — нужно заплатить обычную ставку НДФЛ в размере 18%.

В изменениях в Налоговый кодекс также прописаны исключения по налоговой ставке для объектов недвижимости, которые были получены по наследству. Вне зависимости от того, какой доход получил человек от продаж домов или квартир, для него всегда установлена единая ставка в размере 5%.

"Доход, который был получен налогоплательщиком от продаж в течение отчетного года третьего и последующих объектов недвижимости в виде полученных по наследству объектов недвижимости, подлежит налогообложению по ставке 5%", — подытожили в пресс-службе.

Ранее Фокус в своем материале разбирался, что изменится при начислении НДС после принятия "налогового законопроекта" №5600.

Также Фокус в своей статье подробно рассказывал, как изменится жизнь простых граждан и представителей бизнеса с новым "налоговым законопроектом" №5600.