В Україні набули чинності нові податки на нерухомість: кому доведеться заплатити 18%

Платнику податків не потрібно платити, якщо протягом року він продає лише один об'єкт нерухомості, який був у його власності щонайменше 36 місяців.

З 1 січня в Україні набули чинності нові податкові ставки на продаж квартир та будинків. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Держподаткової служби в Київській області.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

Зміни у оподаткуванні були прописані у "податковому законопроекті" №5600, який Верховна Рада у другому читанні затвердила 30 листопада 2021 року.

Нові норми, внесені до Податкового кодексу, стосуватимуться тих громадян, які продають понад два об'єкти нерухомості в один звітний (податковий — ред.) рік.

Податкові ставки не будуть застосовуватись за продаж:

одного житлового будинку, квартири чи кімнати протягом року;

земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яку було отримано платником податків у власність у процесі приватизації земель державних та комунальних сільськогосподарських підприємств.

Кожен об'єкт нерухомості має бути у власності платника податків щонайменше 36 місяців, інакше власнику доведеться сплатити до бюджету податок. Як нагадують у Держподатковій службі, така норма про перебування у власності не поширюватиметься на нерухомість, яку громадяни отримали як спадок.

За умови, що людина продає другий об'єкт нерухомості за рік, йому передбачено прибутковий податок у розмірі 5%. Якщо продається три і більше об'єктів, потрібно заплатити звичайну ставку ПДФО у розмірі 18%.

У змінах до Податкового кодексу також прописані винятки щодо податкової ставки для об'єктів нерухомості, які були отримані у спадок. Незалежно від того, який дохід отримала людина від продажу будинків або квартир, для неї завжди встановлено єдину ставку у розмірі 5%.

"Дохід, який був отриманий платником податків від продажів протягом звітного року третього та наступних об'єктів нерухомості у вигляді отриманих у спадок об'єктів нерухомості, підлягає оподаткуванню за ставкою 5%", — підсумували у прес-службі.

Раніше Фокус у своєму матеріалі розбирався, що зміниться при нарахуванні ПДВ після ухвалення "податкового законопроекту" №5600.

Також Фокус у своїй статті докладно розповідав, як зміниться життя простих громадян та представників бізнесу із новим "податковим законопроектом" №5600.