В Украине предприниматели установили уже более 212 000 РРО/ПРРО, - Гетманцев

1 января 2022 вступил в силу закон, согласно которому использование кассовых аппаратов становится обязательным для физических лиц-предпринимателей, проводящих расчетные операции.

В Украине физическими лицами-предпринимателями зарегистрировано более 212 000 РРО/ПРРО. За сутки предприниматели установили более 12 000 регистраторов расчетных операций. Об этом сообщил народный депутат фракции "Слуга народа", глава комитета по налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев в своей Telegram-канале.

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"Уже более 212 000 РРО/ПРРО зарегистрировано физическими лицами-предпринимателями (или +12 000 в сутки!). Спасибо налогоплательщикам!!!", — отметил Гетманцев.

Напомним, 1 января 2022 года в Украине вступил в силу закон, согласно которому использование кассовых аппаратов становится обязательным для физических лиц-предпринимателей, проводящих расчетные операции.

За каждую транзакцию без фискализации предпринимателю грозит штраф, сумма которого зависит от количества незаконных операций.

В стране зарегистрировано около 2 миллионов ФЛП, из которых 1,5 миллиона работают по упрощенной системе налогообложения. По оценкам Государственной налоговой службы, кассовый аппарат должен быть у 10% или 150 тысячей предпринимателей, из которых более 50 тысяч уже используют РРО.

Обязательными кассовые аппараты для ФЛП хотели сделать еще в 2021 году. Однако в декабре 2020 года из-за пандемии коронавируса и на фоне численных митингов ФЛП нардепы отсрочили обязательность РРО/ПРРО на 1 год.

Стоить отметить, что цена обычного кассового аппарата для бизнеса — около 20 тысяч гривен, в то время как программный РРО стоит около 200 гривен в месяц без учета стоимости его обслуживания.

Предприниматели массово жалуются на проблемы, которые возникают с РРО/ПРРО. Некоторые даже решили принимать только наличку, или вовсе не открывают свои торговые точки.

Некоторые говорят, что программные регистраторы расчетных операций зависают и выдают ошибки при проведении операции, и это продолжается несколько дней.