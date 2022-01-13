В Україні підприємці встановили вже понад 212 000 РРО/ПРРО, — Гетманцев

1 січня 2022 року набув чинності закон, згідно з яким використання касових апаратів стає обов'язковим для фізичних осіб-підприємців, які проводять розрахункові операції.

В Україні фізичними особами-підприємцями зареєстровано понад 212 тисяч РРО/ПРРО. За добу підприємці встановили понад 12 тисяч реєстраторів розрахункових операцій. Про це повідомив народний депутат фракції "Слуга народу", голова комітету з податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

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"Уже понад 212 000 РРО/ПРРО зареєстровано фізичними особами-підприємцями (або +12 000 на добу!). Спасибі платникам податків!!!" — зазначив Гетманцев.

Нагадаємо, 1 січня 2022 року в Україні набув чинності закон, згідно з яким використання касових апаратів стає обов'язковим для фізичних осіб-підприємців, які проводять розрахункові операції.

За кожну транзакцію без фіскалізації підприємцю загрожує штраф, сума якого залежить від кількості незаконних операцій.

У країні зареєстровано близько 2 мільйонів ФОП, із яких 1,5 мільйона працюють за спрощеною системою оподаткування. За оцінками Державної податкової служби, касовий апарат має бути в 10% або 150 тисяч підприємців, із яких понад 50 тисяч вже використовують РРО.

Обов'язковими касові апарати для ФОП хотіли зробити ще 2021 року. Проте в грудні 2020 року через пандемію коронавірусу та на тлі численних мітингів ФОП нардепи відстрочили обов'язковість РРО/ПРРО на 1 рік.

Варто зазначити, що ціна звичайного касового апарату для бізнесу – близько 20 тисяч гривень, тоді як програмний РРО коштує близько 200 гривень на місяць без урахування вартості його обслуговування.

Підприємці масово скаржаться на проблеми, що виникають із РРО/ПРРО. Дехто навіть вирішив приймати лише готівку або зовсім не відкриває своїх торгових точок.

Деякі кажуть, що програмні реєстратори розрахункових операцій зависають і видають помилки під час проведення операції, і це триває кілька днів.