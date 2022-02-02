Наблюдательный совет "УЗ" возглавил выходец из Deutsche Bahn. Его замом стал Сергей Лещенко

Возглавил орган ректор берлинского Университета прикладных наук, бывший топ-менеджер Deutsche Bahn Гепард Хафер. Следующее заседание запланировано на конец февраля.

Наблюдательный совет "Укрзализныци" избрал своим главой Гепарда Хафера, а его заместителем — бывшего народного депутата Сергея Лещенко. Соответствующее решение новый состав совета принял на своем первом заседании в среду, 2 февраля, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

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Глава ведомства Александр Кубраков в ходе заседания заявил, что трансформация пассажирских перевозок, а также обновления железнодорожной инфраструктуры в рамках программы "Большая стройка" и эффективная перевозка грузов являются приоритетами для президента, Кабинета министров и Мининфраструктуры.

Министр выразил уверенность, что компетентность каждого члена наблюдательного совета в сферах перевозок, финансов, реформ поможет "наладить конструктивную работу и быстрее достичь поставленных целей".

Ожидается, что следующее заседания совета состоится в конце февраля.

[ + – ] Пост пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины

Независимыми членами наблюдательного совета "Укрзализныци" стали:

Анатолий Амелин;

Бывший член Национальной комиссии по ценным бумагам, по данным "Экономической правды", был люстрирован в 2015 году. До этого был главой компании "Альтана капитал", которая, как утверждают журналисты, находится в орбите холдинга СКМ Рината Ахметова. Амелин также занимает пост директора экономических программ Украинского института будущего.

Александер Долл;

С 2020 года возглавляет наблюдательный совет американской инвестиционной компании Lincoln International, до этого занимал должность финансового директора группы Deutsche Bahn, а также был главой департамента грузовых перевозок и логистики в этом предприятии. Помимо этого Долл руководил ряд корпораций группы, в том числе и британскую Arriva.

Якуб Карновски;

Член наблюдательного совета "Укрпочты", директор инвестиционного фонда Luma Investment. Был задействован как эксперт от Всемирного банка в проекте реформирования железнодорожной инфраструктуры в Таиланде, Саудовской Аравии и других странах. Карновски принимал участие в реструктуризации железной дороги Польши.

Гепард Хафер (избран главой наблюдательного совета).

Руководил представительством группы Deutsche Bahn в центральной и восточной Европе на протяжении с 1999 до 2012 года. Является ректором и профессором Университета прикладных наук в Берлине.

Представлять государство в наблюдательном совете будут:

Сергей Лещенко (избран заместителем главы наблюдательного совета);

Бывший народный депутат и журналист, был членом наблюдательного совета "Укрзализныци" с 2019 года, однако в сентябре 2021 года с ним не продлили контракт. Вскоре его кандидатуру в наблюдательный совет внес министр инфраструктуры Украины Андрей Кубраков.

Давид Ломджария;

Глава наблюдательного совета грузинского энергетического предприятия Sunenergy Bank, руководил группой компаний Iberia Group, которые ведут свою деятельность в отраслях недвижимости и пищевой промышленности.

Сергей Москаленко.

Юрист, работал помощником судьи Высшего административного суда Украины с 2012 по 2019 год. Баллотировался в народные депутаты в 2019 году от партии "Слуга народа", был советником бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

Напомним, согласно декларации, Лещенко с января по сентябрь 2021 года заработал в наблюдательном совете "Укрзализныци" 3,56 млн гривен. Это почти на миллион больше, чем в 2020-м, когда его заработок в компании составил 2,51 млн гривен.

29 декабря прошлого года стало известно, что по решению Кабинета министров Украины Сергей Лещенко вновь вошел в состав набсовета железнодорожного перевозчика.