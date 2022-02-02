Наглядову раду "УЗ" очолив виходець із Deutsche Bahn. Його заступником став Сергій Лещенко

Очолив орган ректор Берлінського Університету прикладних наук, колишній топменеджер Deutsche Bahn Гепард Хафер. Наступне засідання заплановане на кінець лютого.

Наглядова рада "Укрзалізниці" обрала своїм головою Гепарда Хафера, а його заступником — колишнього народного депутата Сергія Лещенка. Відповідне рішення новий склад ради ухвалив на своєму першому засіданні в середу, 2 лютого, повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.

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Голова відомства Олександр Кубраков під час засідання заявив, що трансформація пасажирських перевезень, а також оновлення залізничної інфраструктури в межах програми "Велике будівництво" й ефективне перевезення вантажів є пріоритетами для президента, Кабінету Міністрів і Мінінфраструктури.

Міністр висловив упевненість, що компетентність кожного члена наглядової ради у сферах перевезень, фінансів, реформ допоможе "налагодити конструктивну роботу та швидше досягти поставленої мети".

Очікується, що наступне засідання ради відбудеться наприкінці лютого.

[ + – ] Пост пресслужби Міністерства інфраструктури України

Незалежними членами наглядової ради "Укрзалізниці" стали:

Анатолій Амелін;

Колишнього члена Національної комісії з цінних паперів, за даними "Економічної правди", було люстровано у 2015 році. До цього був головою компанії "Альтан капітал", яка, як стверджують журналісти, перебуває в орбіті холдингу СКМ Ріната Ахметова. Амелін також обіймає посаду директора економічних програм Українського інституту майбутнього.

Александер Долл;

З 2020 року очолює наглядову раду американської інвестиційної компанії Lincoln International, до цього обіймав посаду фінансового директора групи Deutsche Bahn, а також був головою департаменту вантажних перевезень та логістики у цьому підприємстві. Крім цього, Дол керував низкою корпорацій групи, у тому числі і британською Arriva.

Якуб Карновський;

Член наглядової ради Укрпошти, директор інвестиційного фонду Luma Investment. Був задіяний як експерт від Світового банку у проєкті реформування залізничної інфраструктури у Таїланді, Саудівській Аравії та інших країнах. Карновський брав участь у реструктуризації залізниці Польщі.

Гепард Хафер (обраний головою наглядової ради).

Керував представництвом групи Deutsche Bahn у центральній та східній Європі протягом 1999 до 2012 року. Є ректором та професором Університету прикладних наук у Берліні.

Представлятимуть державу у наглядовій раді:

Сергій Лещенко (обраний заступником голови наглядової ради) ;

Колишній народний депутат та журналіст, був членом наглядової ради "Укрзалізниці" з 2019 року, проте у вересні 2021 року з ним не продовжили контракт. Незабаром його кандидатуру до наглядової ради вніс міністр інфраструктури України Андрій Кубраков.

Давид Ломджарія;

Голова наглядової ради грузинського енергетичного підприємства Sunenergy Bank керував групою компаній Iberia Group, які ведуть свою діяльність у галузях нерухомості та харчової промисловості.

Сергій Москаленко.

Юрист, працював помічником судді Вищого адміністративного суду України з 2012 до 2019 року. Балотувався у народні депутати у 2019 році від партії "Слуга народу", був радником колишнього керівника Офісу президента Андрія Богдана.

Нагадаємо, згідно з декларацією, Лещенко з січня по вересень 2021 року заробив у наглядовій раді "Укрзалізниці" 3,56 млн гривень. Це майже на мільйон більше, ніж 2020-го, коли його заробіток у компанії склав 2,51 млн гривень.

29 грудня минулого року стало відомо, що за рішенням Кабінету міністрів України Сергій Лещенко знову увійшов до складу наглядової ради залізничного перевізника.