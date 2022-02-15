В чем преимущества программ MBA и сколько стоит качественное бизнес-образование в Украине

Древнегреческий поэт Эзоп писал: "Не стоит стесняться получать образование в зрелом возрасте. Лучше научиться поздно, чем никогда". Сегодня даже опытные бизнесмены с удовольствием насыщаются новыми знаниями. Именно для них разработаны специальные образовательные программы MBA, помогающие владельцам и руководителям компаний отшлифовать свои управленческие навыки, а также быстро преодолеть проблемы, с которыми сталкивается бизнес.

"МВА — это комплексное образование для управленца, которое включает в себя управление финансами, процессами, стратегией, людьми. В комплексности и универсальности и состоит его ценность. Да, диплом МВА не сделает вас маркетологом или финансистом. Но вы точно будете знать, как поставить задачу директору по маркетингу или как оценить эффективность финансового отдела", — объясняет Юлия Лебедева, коммерческий директор Международного института бизнеса (МИБ).

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Стать магистром. Что такое программы МВА — master of business administration

MBA расшифровывается как master of business administration, или "магистр делового администрирования". Родина этой программы – Соединенные Штаты Америки. Еще в 1901 году выпускники бизнес-школы Дартмутского колледжа штата Нью-Гэмпшир в США впервые получили степень MBA. Тогда эти три буквы в дипломе означали, что студенты получили знания в сфере рыночных отношений и производственных процессов. Впоследствии аббревиатура MBA покрылась солидным налетом престижа, а наличие такого диплома автоматически повышало ценность специалиста на рынке труда.

Программы MBA составлены так, чтобы охватить максимальный круг специалистов и обеспечить их именно теми знаниями и навыками, в которых они нуждаются.

В чем главная цель и преимущества программ MBA? За этой степенью стоит системное и глубокое видение бизнеса, понимание логики и взаимосвязей отдельных процессов внутри предприятия, что позволяет успешно развивать и наращивать объемы прибыли.

"В процессе обучения группы делают многочисленные проекты на примерах своих предприятий. То есть не надо ждать окончания образования, чтобы начать внедрять те инструменты, которые изучаются. Для наших студентов особенно ценным является дипломный проект. Часто это план глобальной трансформации или масштабирования бизнеса", — рассказывает Юлия Лебедева.

Практическая составляющая – это еще одна особенность программ MBA. Если в университете студенты преимущественно изучают голую теорию, то в бизнес-школах предприниматели решают вполне конкретные задачи, с которыми сталкиваются реальные корпорации из разных стран. К примеру, владелец компании передал ее в наследство своему сыну, после чего в бизнесе начались большие проблемы. Как его спасти и избежать банкротства? Или же компания вывела на рынок новый продукт, который оказался провальным. Что делать?

[ + – ] Ценность МВА — в рассмотрении десятков кейсов международных компаний, анализе их взлетов и падений

Кроме того, получение степени MBA позволяет управленцам развить лидерские качества и усилить навыки взаимодействия с командой. Это то, что называют soft skills – навыки, которые очень важны для успешного менеджера.

"Потребности управленцев и предпринимателей, которые не являются новичками, гораздо глубже, чем получение определенного набора узких знаний из разных сфер. Чаще всего речь идет о трансформации (личной и компании), о стремлении понять свои желания и цели, систематизировать имеющийся опыт и сделать рывок, чтобы выйти на новый уровень", — считает Эдуард Мальцев, руководитель программы Presidents' MBA kmbs и заместитель декана kmbs.

Важно

Создать успех, узнать себя: топ-5 знаковых книг для руководителей и бизнесменов

А еще программы MBA собирают очень необычную "тусовку" бизнесменов из разных сфер, которые в обычной жизни, скорее всего, никогда бы не встретились. Это, с одной стороны, общение и личные (полезные) контакты, а с другой — обмен бесценным опытом.

"Представьте, более 40 человек из разных отраслей проводят вместе два года. Здесь часто возникают отношения, которые перерастают в крепкую дружбу и успешное партнерство", — говорит Ирина Тихомирова, президент бизнес-школы МИМ.

Бизнес-образование в Украине. Новый уровень

Программы MBA составлены таким образом, чтобы охватить максимальный круг специалистов и обеспечить их именно теми знаниями и навыками, в которых они нуждаются на данном конкретном этапе своего профессионального развития.

МВА – это комплексное образование для управленца, которое включает в себя управление финансами, процессами, стратегией, людьми. В комплексности и универсальности есть ее ценность коммерческий директор Международного института бизнеса (МИБ) Юлия Лебедева

Самый первый уровень – это программы pre-MBA. Такие программы предназначены для менеджеров с опытом работы минимум два года, которые нацелены на быстрый карьерный рост, или для молодых предпринимателей, которые ставят целью развивать и масштабировать бизнес. В некоторых бизнес-школах обучение по программе pre-MBA происходит на английском языке, что открывает для выпускников шанс получить хорошую высокооплачиваемую должность в крупной международной компании.

Польза таких программ заключается в том, что за достаточно короткий срок слушатели могут овладеть ключевыми бизнес-компетенциями по маркетингу, менеджменту, управлению финансами.

"Многие выпускники отмечают, что благодаря pre-MBA им значительно легче общаться с владельцами и высшим менеджментом компании, потому что они говорят с ними на одном языке", — уверяет Ирина Тихомирова.

[ + – ] Обучение по программам МВА помогает руководителям начать смотреть шире, а значит, и эффективнее решать задачи

Программы Executive MBA рассчитаны на руководителей компаний и ее подразделений (заместители CEO по разным направлениям, начальники департаментов и т.п.), чей менеджерский опыт составляет хотя бы пять лет. С дипломом Executive MBA выпускники становятся настоящими бизнес-акулами. Они получают инструменты, необходимые для работы в условиях жесткой конкуренции на рынке, для принятия правильных управленческих решений, в том числе в кризисных ситуациях, и для прокачки своего стратегического мышления.

Важно

Есть ли жизнь после факапа. Почему истории бизнес-неудач не менее важны, чем истории успеха

Для владельцев бизнеса тоже есть свои программы, это President MBA. Их задача – помочь зрелым бизнесменам, чей предпринимательский опыт превышает три года, найти ответ на вопрос: "А что дальше?" Участники этих программ разбирают кейсы других компаний, встречаются с экспертами, в том числе международными. Все для того, чтобы найти рецепт, своеобразную волшебную пилюлю, которая позволит вывести свой бизнес на качественно новый уровень.

Отдельное направление – это программы мини-MBA. Вариант для тех, кто хочет попробовать бизнес-образование на вкус и понять, что это такое.

"Мини-МВА проводят с двумя целями. Во-первых, для привлечения внимания к основной программе МВА. Для этого преподаватели по одному дню представляют самые интересные фрагменты своих курсов. Второй вариант мини-МВА — программы для выпускников, для поддержки общения с сообществом. В этом случае занятия проводят не только преподаватели, но и признанные эксперты", — говорит Сергей Гвоздев, преподаватель бизнес-школы KSE.

Бизнес-образование по программам МВА как инвестиция в будущее

MBA стоит недешево. Но не стоит забывать, что любое качественное образование – это лучшая инвестиция в себя. В среднем стоимость курса pre-MBA составляет $15–25 тыс., программа executive MBA – $25–35 тыс., стоимость president MBA – в диапазоне от $40 тыс. до $60 тыс. Самый доступный вариант – это мини-MBA, его цена – около $3–4 тыс. за курс.

В нашей бизнес-школе управленцы углубляются в себя, и с этого начинается их путь к изменениям в создаваемых ими системах и частью которых они являются. Ведь ключевой инструмент современного управленца – его личность руководитель программы Presidents" MBA kmbs и заместитель декана kmbs Эдуард Мальцев

Имеет значение и время, которое уйдет на обучение. Вообще, в школах есть два основных формата. Первый – это занятия несколько дней в неделю в отрыве от основной трудовой деятельности. Практически как в институте. Второй — совмещенный с работой, вечером или в выходные или несколько дней в месяц в интенсивном режиме. В Украине обучение МВА чаще всего происходит по второму сценарию.

В любом случае на полноценный курс MBA (речь об executive и president) нужно потратить два года. Программы pre-MBA и мини-МВА длятся 6-9 месяцев. Причем программой-минимум можно овладеть дистанционно.

Образование по программам МВА как важная "тусовка". Как завязать контакты в бизнес-среде

Эксперты уверены: такое образование нужно прежде всего тем, кто хочет повысить свой профессиональный уровень и подняться еще выше по карьерной лестнице.

"Соответственно, не зря показателем успешности программ МВА являются сроки продвижения по службе и рост зарплаты", — подчеркивает Сергей Гвоздев.

Участники MBA-программ разбирают кейсы других компаний, встречаются с экспертами. Все для того чтобы найти рецепт, который позволит вывести свой бизнес на качественно новый уровень

Второй аргумент в пользу МВА – это прокачка личностных качеств, тех же soft skills. Ведь нередко топ-менеджеры и владельцы крупных компаний сталкиваются с тем, что даже при наличии практически неограниченных финансовых ресурсов они упираются в потолок и не понимают, в каком направлении следует развивать свой бизнес.

"В повседневной жизни управленцы нечасто задумываются над тем, к чему они действительно стремятся и зачем. А если и размышляют об этом, то достаточно поверхностно. В нашей бизнес-школе они углубляются в себя, и с этого начинается их путь к изменениям в системах, которые они создают и частью которых они являются. Ведь ключевой инструмент современного управленца — его личность, ментальные способности и его способность при необходимости включать разные стили мышления", — считает Эдуард Мальцев.

Важно

Отличники и троечники. Почему знания без понимания ничего не стоят

Конечно же, большая ценность MBA – это социальная среда и сообщество единомышленников, которые имеют схожие точки зрения и при поддержке которых можно протестировать свои бизнес-идеи. По словам Мальцева, очень часто общение выходит за рамки обучения.

"Сообщество выпускников, получивших "ценностную прививку", продолжает существовать, генерировать общие проекты и усиливать друг друга", — говорит Эдуард Мальцев.

Выпускники программ МВА делятся опытом

Марина Авдеева,

управляющий акционер страховой компании "Арсенал Страхование"

[ + – ] Марина Авдеева, управляющий акционер страховой компании "Арсенал Страхование"

Что мне дали два года МВА? Возможность говорить с коллегами из других стран на одном языке. Но самое важное, что я поняла: менеджер — это такая же профессия, как и другие. И этой профессии нужно учиться. Мы ведь не высказываем желания работать врачом, не окончив мединститут? Так и здесь. Управленческий опыт нужно структурировать, "пересобирать" мозги, чтобы они могли думать, опираясь на знания, а не на вдохновение. В мире мало чего нового и многое, что происходило с компаниями — это известные управленческие кейсы, которые рассматривают на практикумах в бизнес-школах. Потом, погружаясь в жизнь своей компании и сталкиваясь с проблемами и вызовами, ты вспоминаешь: "А у Starbucks тоже была такая проблема с очередями, как у нас сейчас. Как там они ее решили?" И это помогает. Работа СЕО – это работа СЕО. Чтобы выполнять ее хорошо, нужно учиться.

Евгений Великанов,

директор сервиса онлайн-платежей iPay.ua

[ + – ] Евгений Великанов, директор сервиса онлайн-платежей iPay.ua

Я получил MBA в 2010 году. Учиться пошел с двумя коллегами, после того, как мы осознали, что нам не хватает каких-то элементарных компетенций. Книги – это хорошо, но нужна практика и круг общения. Правда, в течение первого года обучения я постоянно думал: "Кто все эти люди, зачем я здесь?" И только к концу учебы понял, что пришел к этому слишком поздно. Помогло ли MBA развитию моего бизнеса? Выводы делайте сами. Когда я пришел в iPay.ua, у компании было всего 15 партнеров, сейчас их около 1000. Я научился выходить из зоны комфорта, научился рационально распределять время. Например, у нас нет совещаний, которые длятся час-полтора. Все вопросы мы решаем минут за 20 максимум. А еще я собрал команду единомышленников, понимающих меня и иногда даже подталкивающих к нужным шагам.

Вадим Березовик,

директор компании "Профин Консалтинг"

[ + – ] Вадим Березовик, директор компании "Профин Консалтинг"

Я получил MBA еще в 2003-2005 годах. Главный вывод, который я могу сделать: МВА позволяет очень эффективно систематизировать бизнес-знания и улучшить управленческие навыки. Безусловно, это не означает, что MBA может заменить классическое высшее образование, которое является фундаментом знаний, прежде всего, прикладных, без которых трудно обойтись в современном мире. Кроме того, университетский диплом пригодится для начала карьеры. Но если есть цель развиваться и постоянно расти в профессиональном плане, MBA в этом однозначно поможет.