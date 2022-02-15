У чому переваги програм MBA та скільки коштує якісна бізнес-освіта в Україні

Давньогрецький поет Езоп писав: "Не варто соромитися здобувати освіту в зрілому віці. Краще навчитися пізно, ніж ніколи". Сьогодні навіть досвідчені бізнесмени із задоволенням насичуються новими знаннями. Саме для них розробили спеціальні освітні програми MBA, що допомагають власникам та керівникам компаній відшліфувати свої управлінські навички, а також швидко подолати проблеми, з якими стикається бізнес.

"МВА — це комплексна освіта для управлінця, яка охоплює управління фінансами, процесами, стратегією, людьми. В комплексності та універсальності є її цінність. Так, диплом МВА не зробить вас маркетологом або фінансистом. Але ви точно знатимете, як поставити завдання директору з маркетингу або як оцінити ефективність фінансового відділу", — пояснює Юлія Лебедєва, комерційний директор Міжнародного інституту бізнесу (МІБ).

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Стати магістром. Що таке програми МВА — master of business administration

MBA розшифровується як master of business administration або "магістр ділового адміністрування". Батьківщина цієї програми — Сполучені Штати Америки. Ще в 1901 році випускники бізнес-школи Дартмутського коледжу штату Нью-Гемпшир у США вперше отримали ступінь MBA. Тоді ці три літери в дипломі означали, що студенти здобули знання у сфері ринкових відносин та виробничих процесів. Згодом абревіатуру MBA покрив чималий наліт престижу, а наявність такого диплома автоматично підвищувала цінність спеціаліста на ринку праці.

Програми MBA складені так, щоб охопити максимальне коло фахівців та забезпечити їх саме тими знаннями та навичками, яких вони потребують

У чому головна мета та переваги MBA? За цим ступенем стоїть системне й глибоке бачення бізнесу, розуміння логіки та взаємозв’язків окремих процесів усередині підприємства, що дозволяє успішно розвивати його та нарощувати обсяги прибутку.

"У процесі навчання групи роблять численні проєкти на прикладах своїх підприємств. Тобто не треба чекати закінчення освіти, щоб почати впроваджувати ті інструменти, які вивчають. Для наших студентів особливо цінним є дипломний проєкт. Часто це план глобальної трансформації чи масштабування бізнесу", — розповідає Юлія Лебедєва.

Практична складова — це ще одна особливість програм MBA. Якщо в університеті студенти переважно вивчають голу теорію, то в бізнес-школах підприємці розв’язують цілком конкретні завдання, з якими стикаються реальні корпорації з різних країн. Наприклад, власник компанії передав її в спадок своєму сину, після чого в бізнесі почались великі проблеми. Як його врятувати та уникнути банкрутства? Або ж компанія вивела на ринок новий продукт, який виявився провальним. Що робити?

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Крім того, отриманя ступіня MBA дозволяє управлінцям розвинути лідерські якості та посилити навички взаємодії з командою. Це те, що називають soft skills — навички, які дуже важливі для успішного менеджера.

"Потреби управлінців та підприємців, які не є новачками, значно глибші за отримання певного набору вузьких знань із різних сфер. Найчастіше йдеться про трансформацію (особистісну та компанії), про прагнення зрозуміти свої бажання та цілі, систематизувати наявний досвід і зробити ривок, щоб вийти на новий рівень", — вважає Едуард Мальцев, керівник програми Presidents’ MBA kmbs та заступник декана kmbs.

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А ще програми MBA збирають дуже незвичну "тусовку" бізнесменів із різних сфер, які в звичайному житті, наімовірніше, ніколи б не зустрілися. Це, з одного боку, спілкування та особисті (корисні) контакти, з другого — обмін безцінним досвідом.

"Уявіть, понад 40 людей із різних галузей проводять разом два роки. Тут часто виникають стосунки, які переростають у міцну дружбу та успішне партнерство", — каже Ірина Тихомирова, президент бізнес-школи МІМ.

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Програми MBA складені так, щоб охопити максимальне коло фахівців та забезпечити їх саме тими знаннями та навичками, яких вони потребують на даному конкретному етапі свого професійного розвитку.

МВА — це комплексна освіта для управлінця, яка включає в себе управління фінансами, процесами, стратегією, людьми. У комплексності та універсальності й є її цінність комерційний директор Міжнародного інституту бізнесу (МІБ) Юлія Лебедєва

Найперший рівень — це програми pre-MBA. Такі програми призначені для менеджерів із досвідом роботи мінімум два роки, які націлені на швидке кар’єрне зростання, або ж для молодих підприємців, які ставлять за мету розвивати та масштабувати бізнес. У деяких бізнес-школах навчання за програмою pre-MBA англійською мовою, що відкриває для випускників шанс отримати хорошу високооплачувану посаду у великій міжнародній компанії.

Користь таких програм у тому, що за досить короткий термін слухачі можуть опанувати найголовніші бізнес-компетенції з маркетингу, менеджменту, управління фінансами.

"Багато випускників зазначають, що завдяки pre-MBA їм значно легше спілкуватися з власниками та вищим менеджментом компанії, тому що вони говорять із ними однією мовою", — запевняє Ірина Тихомирова.

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Програми Executive МВА розраховані на керівників компаній та її підрозділів (заступники CEO з різних напрямків, начальники департаментів тощо), чий менеджерський досвід становить хоча б п’ять років. Із дипломом Executive MBA випускники стають справжніми акулами бізнесу. Вони отримують інструменти, необхідні для роботи в умовах жорсткої конкуренції на ринку, для ухвалення правильних управлінських рішень, зокрема в кризових ситуаціях, та для прокачування свого стратегічного мислення.

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Для власників бізнесу теж є свої програми, це President MBA. Їхнє завдання — допомогти зрілим бізнесменам, чий підприємницький досвід перевищує три роки, знайти відповідь на запитання: "А що далі?" Учасники цих програм розбирають кейси інших компаній, зустрічаються з експертами, зокрема міжнародними. Все для того, щоб знайти рецепт, своєрідну чарівну пігулку, яка дозволить вивести свій бізнес на якісно новий рівень.

Окремий напрямок — це програми міні-MBA. Варіант для тих, хто хоче спробувати бізнес-освіту на смак та зрозуміти, що це таке.

"Міні-МВА проводять із двома цілями. По-перше, щоб привернути увагу до основної програми МВА. Для цього викладачі по одному дню представляють найцікавіші фрагменти своїх курсів. Другий варіант міні-МВА — програми для випускників, для підтримки спілкування зі спільнотою. У цьому випадку заняття проводять не лише викладачі, а й визнані експерти", — каже Сергій Гвоздьов, викладач бізнес-школи KSE.

Бізнес-освіта за програмами МВА як інвестиція в майбутнє

MBA коштує недешево. Але не варто забувати, що будь-яка якісна освіта — це найкраща інвестиція в себе. В середньому вартість курсу pre-MBA складає $15–25 тис, програма executive MBA — $25–35 тис, вартість president MBA — у діапазоні від $40 тис до $60 тис. Найдоступніший варіант — це міні-MBA, його ціна — близько $3–4 тис за курс.

У нашій бізнес-школі управлінці заглиблюються в себе, і з цього починається їхній шлях до змін у системах, які вони створюють і частиною яких вони є. Адже ключовий інструмент сучасного управлінця — його особистість керівник програми Presidents" MBA kmbs та заступник декана kmbs Едуард Мальцев

Має значення й час, який піде на навчання. Взагалі, в школах є два основні формати. Перший — це заняття кілька днів на тиждень із відривом від основної трудової діяльності. Майже, як в університеті. Другий — суміщений із роботою, увечері або у вихідні чи кілька днів на місяць в інтенсивному режимі. В Україні навчання МВА найчастіше відбувається за другим сценарієм.

У будь-якому випадку на повноцінний курс MBA (мова про executive та president) потрібно витратити два роки. Програми pre-MBA та міні-МВА тривають шість-дев’ять місяців. Причому програму-мінімум можна опанувати дистанційно.

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Експерти впевнені: така освіта потрібна насамперед тим, хто хоче підвищити свій професійний рівень і піднятись ще вище кар’єрними сходами.

"Відповідно, не дарма показником успішності програм МВА є терміни службового просування та зростання зарплати", — підкреслює Сергій Гвоздьов.

Учасники МВА-програм розбирають кейси інших компаній, зустрічаються з експертами. Все для того, щоб знайти рецепт, який дозволить вивести свій бізнес на якісно новий рівень

Другий аргумент на користь МВА — це прокачування особистісних якостей, тих самих soft skills. Адже нерідко топ-менеджери та власники великих компаній стикаються з тим, що навіть за наявності практично необмежених фінансових ресурсів вони впираються в стелю й не розуміють, у якому напрямку слід розвивати свій бізнес.

"У повсякденному житті управлінці нечасто замислюються над тим, чого вони насправді прагнуть і навіщо. А якщо й розмірковують про це, то доволі поверхнево. В нашій бізнес-школі вони заглиблюються в себе, і з цього починається їхній шлях до змін у системах, які вони створюють і частиною яких вони є. Адже ключовий інструмент сучасного управлінця — його особистість, ментальні здібності та його здатність за потреби вмикати різні стилі мислення", — вважає Едуард Мальцев.

Звичайно ж, велика цінність MBA — це соціальне середовище та спільнота однодумців, які мають схожі точки зору та за підтримки яких можна протестувати свої бізнес-ідеї. За словами Мальцева, дуже часто спілкування виходить за межі навчання. "Спільнота випускників, які отримали "ціннісне щеплення", продовжує існувати, генерувати спільні проєкти та посилювати одне одного", — каже Едуард Мальцев.

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Звичайно ж, велика цінність MBA – це соціальне середовище та спільнота однодумців, які мають схожі точки зору та за підтримки яких можна протестувати свої бізнес-ідеї. За словами Мальцева, дуже часто спілкування виходить за межі навчання.

"Спільнота випускників, які отримали "ціннісне щеплення", продовжує існувати, генерувати спільні проекти та посилювати один одного", — говорить Едуард Мальцев.

Випускники програм МВА діляться досвідом

Марина Авдєєва,

керівна акціонерка страхової компанії "Арсенал Страхування"

[ + – ] Марина Авдєєва, керівна акціонерка страхової компанії "Арсенал Страхування"

Що мені дали два роки МВА? Можливість розмовляти з колегами з інших країн однією мовою. Але найважливіше те, що я зрозуміла: менеджер — це така ж професія, як й інші. І цій професії треба вчитися. Ми ж не виявляємо бажання працювати лікарем, не закінчивши медінститут? Так і тут. Управлінський досвід потрібно структурувати, "перезбирати" мізки, щоб вони могли думати, спираючись на знання, а не на натхнення. У світі мало чого нового й багато того, що відбувалося з компаніями, — це відомі управлінські кейси, які розглядають на практикумах у бізнес-школах. Потім, поринаючи в життя своєї компанії і стикаючись із проблемами та викликами, ти згадуєш: "А Starbucks теж мав таку проблему з чергами, як ми зараз. Як там вони її розв'язали?" І це допомагає. Робота СЕО — це робота СЕО. Щоб виконувати її добре, потрібно вчитися.

Євген Веліканов,

директор сервісу онлайн-платежів iPay.ua

[ + – ] Євген Веліканов, директор сервiсу онлайн-платежів iPay.ua

Я отримав MBA в 2010 році. Вчитися пішов з двома колегами, після того як ми усвідомили, що нам не вистачає якихось елементарних компетенцій. Книги — це добре, але потрібні практика та коло спілкування. Щоправда, протягом першого року навчання я постійно думав: "Хто всі ці люди, навіщо я тут?" І тільки під кінець навчання зрозумів, що прийшов до цього занадто пізно. Чи допомогло MBA розвитку мого бізнесу? Висновки робіть самі. Коли я прийшов до iPay.ua, у компанії було лише 15 партнерів, зараз їх близько 1000. Я навчився виходити із зони комфорту, навчився раціонально розподіляти час. Наприклад, у нас немає нарад, які тривають годину-півтори. Усі питання ми вирішуємо хвилин за 20 максимум. А ще я зібрав команду однодумців, які мене розуміють та іноді навіть підштовхують до потрібних кроків.

Вадим Березовик,

директор компанії "Профін Консалтинг"

[ + – ] Вадим Березовик, директор компанії "Профін Консалтинг"

Я отримав MBA ще в 2003–2005 роках. Головний висновок, який можу зробити: МВА дозволяє дуже ефективно систематизувати бізнес-знання та покращити управлінські навички. Безумовно, це не означає, що MBA може замінити класичну вищу освіту, яка є фундаментом знань, насамперед прикладних, без яких важко обійтись у сучасному світі. Крім того, університетський диплом стане в нагоді для початку кар’єри. Але якщо є мета розвиватися та постійно зростати в професійному плані, MBA в цьому однозначно допоможе.