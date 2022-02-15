В Кабмине ввели новую формулу для определения зарплаты медикам: что известно

Причиной такого решения министр Кабмина Олег Немчинов называет ситуацию, когда разница между зарплатой главврача и других работников больницы "достигает десятикратного размера".

В Украине в 2022 году финансирование программы медицинских гарантий увеличили на 33,8 млрд грн по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

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Также Кабмин ввел новую формулу для определения размера зарплаты медицинских работников, которая должна обеспечить справедливую оплату труда работников больниц.

"Роль главврача медицинского учреждения сейчас существенно изменилась. Больница стала предприятием, которое зарабатывает средства и распоряжается ими. Руководители должны обеспечить справедливое начисление заработной платы. Однако иногда разница между зарплатой главного врача и других работников больницы достигает десятикратного размера", — отметил Немчинов.

Для сбалансированного подхода в определении размера зарплаты правительство определило следующую формулу: должностной оклад руководителя заведения здравоохранения не может превышать размер средней оплаты медработников более чем на 60%.

Министр также подчеркнул важную роль местных властей в обеспечении населения качественными медицинскими услугами. Ведь именно местные власти выбирают руководителя медицинского учреждения и могут вкладывать средства в больницу. Модернизированная больница получит возможность заключить договоры на большее количество пакетов Программы медицинских гарантий, и в результате получить больше средств от Национальной службы здоровья Украины.

Напомним, с 1 января в Украине подняли минимальную зарплату медиков до 20 тыс. грн. Оклад врачей и сотрудников с высшим немедицинским образованием будет не менее 20 тыс. грн. Для специалистов с базовым и неполным высшим — не меньше 13,5 тыс. грн.

Начальству больниц грозит штраф в 65 тыс. грн за перевод медиков на полставки. Минздрав и Гоструда анонсировали проверки медучреждений, откуда поступают жалобы по поводу выплаты повышенной зарплаты в неполном объеме.