Начальству больниц грозит штраф в 65 тыс. грн за перевод медиков на полставки, — Ляшко

Минздрав и Гоструда проведут проверки медучреждений, откуда поступают жалобы по поводу выплаты повышенной зарплаты в неполном объеме.

Министерство здравоохранения и Государственная служба Украины по вопросам труда проведут проверки медицинских учреждений на предмет выплаты врачам повышенной зарплаты в связи с существующей практикой перевода персонала больниц на полставки. Об этом в своем Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Глава Минздрава призвал медиков, которых руководство больниц в нарушение закона принудительно перевело на полставки с сохранением нагрузки, обращаться с жалобой в региональное управление Гоструда. Ляшко добавил, что Гоструд должен провести проверку медучреждения в случае получения соответствующего обращения.

Если в результате проверки факт нарушения будет зафиксирован, медицинскому учреждению грозит штраф в размере 65 тысяч гривен за каждого работника, которого перевели на неполную ставку, отметил министр.

Ляшко уточнил, что инспекторы не имеют права разглашать, кто именно подал жалобу, а также сообщать руководству больницы, что проверка проводится в связи с получением обращения.

В ближайшее время Минздрав и Гоструда отработают поручение о проведении инспекций в учреждениях первичной и скорой помощи, так как они, по словам Ляшко, уже полностью получили выплаты от Национальной службы здоровья Украины. Также под проверку попадут медучреждения, откуда поступает больше жалоб касательно выплат и задолженностей по зарплате. В случае нарушения прав медицинских работников, они могут обратиться на горячую линию Минздрава — 0-800-60-20-21.

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Также, по данным телеграм-канала "Коронавірус_інфо", аффилированного министерством, жалобу можно оставить по номеру 0-800-60-20-19.

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Напомним, с 1 января 2022 года минимальная зарплата врачей и сотрудников медучреждений с высшим немедицинским образованием была повышена до 20 тысяч гривен. Оклад среднего медицинского персонала вырос до 13,5 тыс. грн.

В свою очередь глава Комитета Вреховной Рады по вопросам здоровья нации, народный депутат Михаил Радуцкий 21 января сообщил о том, что ряд руководителей украинских медучреждений пытаются принудительно перевести врачей и средний медперсонал на 0,5 или 0,75 ставки, чтобы не платить им повышенную зарплату в полном объеме. Политик пообещал отреагировать на такие случаи.